Chelsea vs Arsenal EN VIVO por la jornada 23 de la Premier League

Ver EN VIVO | Chelsea vs Arsenal por la fecha 23 de la Premier League este sábado 19 desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Emirates Stadium. La transmisión del partido estará a cargo de DirecTv mientras que todas las incidencias ONLINE las podrás seguir por la web de Líbero.pe.

Lejos del primer lugar, ambos equipos buscarán una victoria que haga acortar la distancia. El Arsenal marcha quinto en la tabla con 41 unidades. Por su parte, el Chelsea se ubica un escalón más que su rival con cinco puntos más de diferencia.

Los 'Gunners' tratarán de levantar cara luego del traspié cometido en la fecha anterior. En dicha jornada cayeron en condición de visita ante el West Ham por un resultado de 1 a 0.

No obstante, consiguieron acceder a la tercera ronda de la FA Cup luego de vencer por 3 a 0 al Blackpool con goles de Alex Iwobi y Joe Willock. Su próximo rival será el Manchester United.

Don't be surprised if Aaron Ramsey is at the forefront of Arsenal's game plan on Saturday...



Talking Tactics ➡️ https://t.co/2J6uBYFPo0 pic.twitter.com/sW0li0CRNY