Wanda Nara sobre renovación de Mauro Icardi con el Inter: "me hacen parecer la mala y no lo soy"

Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi, se defendió de las críticas que lo señalan como la responsable que el artillero argentino no renueve su contrato con el Inter de Milán.

La modelo argentina sostiene que el rosarino tiene predisposición para continuar su carrera en el conjunto lombardo y cree que finalmente ambas parten terminarán entendiéndose. El vínculo vigente vence en junio del 2021.

"Cuando la directiva me llame, responderé. Por ahora, nadie me ha llamado y mi teléfono siempre está encendido y respondo a todos. Me hacen parecer la mala y no lo soy. Icardi tiene una disponibilidad total para continuar su carrera en el Inter. Para mí se realizará al 100% la renovación, pero no puedo leer el futuro. Todavía no está acabado esto, estamos al principio", dijo la rubia en un programa de televisión italiano.

Recordemos que son varios los equipos que están tras los pasos de Mauro Icardi, entre ellos el Real Madrid.

EL DATO

Mauro Icardi lleva nueve goles en la presente Serie A.