América vs San Luis HOY EN VIVO: por la fecha 3 de la Copa MX 2019

América vs San Luis se ven las caras HOY EN VIVO ONLINE por la fecha 3 del Grupo D de la Copa MX 2019. Cotejo arranca desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora mexicana) en el Estadio Azteca y será transmitido EN DIRECTO vía TDN / Univisión Deportes y Televisa Deportes; así como LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET por Libero.pe.

Las 'Águilas' van en busca de su segunda victoria consecutiva en la Copa MX 2019 luego de superar por 2-1 al Necaxa en la primera fecha.

Asimismo, quieren seguir invictos en el 2019, donde también ganaron sus dos presentaciones en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX frente al Atlas y los Tuzos del Pachuca.

Atlético San Luis, por su parte, quiere dar la sorpresa y sumar sus primeros puntos en la Copa MX 2019. En su debut en la competición cayó por 2-0 a manos del Necaxa.

Los vigente campeones del Ascenso MX saldrán al Estadio Azteca a demostrar que están listos para afrontar cotejos de este nivel.

AMÉRICA VS SAN LUIS | HORARIOS EN EL MUNDO

México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 9:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 12:00 a.m. (Jueves)

Brasil: 1:00 a.m. (Jueves)

España, Italia, Francia y Alemania: 4:00 a.m. (Jueves)

AMÉRICA VS SAN LUIS | CANALES DE TRANSMISIÓN POR COPA MX 2019

Costa Rica - TDN

El Salvador - TDN

Guatemala - TDN

Honduras - TDN

México - TDN

Nicaragua - TDN

Panamá - TDN

Estados Unidos - Univision Deportes

AMÉRICA VS SAN LUIS | ALINEACIONES PROBABLES POR COPA MX 2019

América: Óscar Jiménez, Bruno Valdez, Jorge Sánchez, Carlos Vargas, Ricardo Reyes, Guido Rodríguez, Antonio Lopéz, José Hernández, Jesús Quintero, Cristian Insaurralde, Henry Martín.

San Luis: Roberto Salcedo, Giovanni León, Francisco Medina, Leandro Torres, Dionicio Escalante, Marcos Astina, Juan Portales, Miguel Ponce, Orlando Sánchez, Diego Pineda, Claudio Villagra.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL AMÉRICA VS SAN LUIS POR COPA MX 2019?

Si quieres seguir en Internet el América vs San Luis, Líbero.pe. realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.