Guillermo Barros Schelotto enseñó a Ibrahimovic a patear tiros libres [VIDEO]

El técnico Guillermo Barros Schelotto empezó con todo su trabajo al mando de LA Galaxy, pero el momento más esperado fue el encuentro con la estrella Zlatan Ibrahimovic. Según el video que circula en YouTube, el Boca Juniors le enseñó a patear tiros libres al delantero sueco.

Primero empezó Zlatan Ibrahimovic. El delantero sueco de 37 años disparó la pelota pero se fue por encima del palo, tras ello llegó el turno de Guillermo Barros Schelotto. El técnico argentino se agarró las manos a la cintura y la clavó al ángulo ¡qué golazo!

Es más, Zlatan Ibrahimovic habló de su encuentro con el mellizo. “Me preguntó cosas del pasado, su visión del ataque, ser organizados, más tácticos. Creo que todos conocen su filosofía de sus clubes anteriores, creo que se siente bien”

Sobre su edad, Zlatan señaló: “Me siento bien, estoy haciendo todas las sesiones, aunque solo van tres días. Me preguntan su quería saltearme algunos ejercicios y no quiero, quiero hacer todo porque si mi equipo corre, to corro, si mi equipo sufre, yo sufro. No sé si voy a alcanzar a los más jóvenes, pero estoy ahí”.