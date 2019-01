Emiliano Sala: las interrogantes tras la desaparición del goleador argentino

Familiares, hinchas y la multitud en general siguen rezando para que pronto haya noveades sobre Emiliano Sala tras desaparecer la avioneta que lo transportaba hacia Cardiff para que empiece los trabajos de entrenamiento con su nuevo club tras dejar el Nantes de Francia.

Las autoridades de la zona, que se encontraban trabajando en la búsqueda del jugador, no han dado noticias positivas y en las últimas horas informaron que se suspendió el rescate del goleador argentino de 28 años. Ante este panorama, hay más preguntas que respuestas sobre este fatal suceso.

La gran interrogante sigue siendo la de saber dónde está la avioneta que transportaba a Emiliano Sala y aunque muchos tienen fe y esperanza de encontrar con vida al futbolista sudamericano, lo cierto es que con el pasar de las horas, todo se hace más complicado.

Pero también hay más preguntas que responder y la primera es conocer quién era el propietario de la aeronave. El empresario Mar Mckay confesó ser quien contrató el avión pero aseguró no ser el dueño del Pipie PA-46 Malibu (patente N264DB), que aparece en la base de datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por la empresa británica Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee. Según los registros, su sede está en Bungay (Inglaterra). Sin embargo, esta empresa se desligó del hecho ante la BBC ya que reconoció ser la administradora pero no la propietaria.

Una segunda interrogante es sobre la decisión que tomó Sala de no aceptar el vuelo que le ofrecía el Cardiff ya que optó por tomar un viaje privado. ¿A qué se debió esa elección?. El delantero de 28 años firmó contrato con el club de la Premier League el último sábado y rápidamente regresó a Francia para despedirse y cerrar sus compromisos por lo que haber tomado un vuelo comercial lo hubiera hecho demorar más.

Otra de las dudas era si existía un tercer ocupante o solo iban dos personas en el vuelo. Fue el mismo piloto Dave Henderson, quien negó haber estado en Nantes y acompañado a Sala confirmando que solo estuvieron Sala y Dave Ibbotson, quien piloteaba la avioneta.

Una de las hipótesis que se maneja era que hubo mal tiempo cuando el futbolista decidió viajar a Cardiff. "Cruzar el Canal de la Mancha de noche, con mal tiempo y un monomotor con ese avión, es una locura", explicó el comandante y consultor aeronáutico Jorge Polanco. Por ahora, el clima de aquel día no es claro ya que en un comienzo se rumoreó que no había una situación hostil a nivel climatológico, pero los agentes de investigación no pudieron realizar la búsqueda de la aeronave durante la noche por las "olas de hasta dos metros, las lluvias fuertes y la poca visibilidad" del lugar.

Finalmente, ¿cuál es el rol de los clubes ante esta situación?. El Cardiff City señaló que no tuvo nada que ver con la organización del vuelo y esperan que Emiliano llegara al club para entrenar con el equipo. Por el lado del Nantes han emitido palabras de aliento y deseos positivos sin dar mayor información si tuvieron que ver con el traslado del jugador rumbo a la capital galesa.

Emiliano Sala había fichado por el Cardiff City para jugar la Premier League convirtiéndose en la compra más cara e importante en la historia del club gales tras ser goleador con el Nantes la última temporada.