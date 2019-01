Policía dio por terminada la búsqueda del avión de Emiliano Sala [VIDEO]

Todo acabó sin una respuesta alguna alguna sobre el futbolista Emiliano Sala. Y es que, la Policía de Guernsey, Inglaterra, informó a la familia del argentino que la búsqueda ha finalizado por existir ‘nulas posibilidades’ de encontrar al cuerpo con vida.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi