Sebastián Giovinco es nuevo compañero de André Carrillo en el Al-Hilal [FOTOS Y VIDEO]

Sebastián Giovinco deja la Major League Soccer, específicamente al Toronto FC, para jugar en la exótica y ahora poderosa Liga de Arabia. Luego de cuatro años en la institución canadiense, el jugador italiano dejará de ser una estrella en el balompié norteamericano y tendrá la suerte de continuar su carrera en una de las ligas de fútbol más atractivas del mundo, por el poderío económico y también el nivel ascendente de fútbol que se viene viendo actualmente en los resúmenes de juego.

Las informaciones desde Canadá dicen que están un poco molestos con el futbolista italiano porque le ofrecieron un dinero importante para que renueve, pero finalmente el atacante decidió no continuar en el Toronto FC y el club de la Liga Saudí se hizo con sus servicios profesionales. Gracias a un monto cercano a los 10 millones de euros según lo que informó el medio deportivo de Italia; La Gazzetta dello Sport, con un contrato por 3 temporadas a sus 32 años de edad.

La carta que escribió en sus redes sociales el futbolista italiano fue el siguiente, donde agradece a todos por su comprensión y cariño: "Me gustaría agradecer a los aficionados y a mis compañeros de equipo por estos cuatro años especiales como jugador de Toronto (…) También me gustaría agradecer al club por ayudarme en la transición hacia la próxima fase de mi carrera", despidiéndose así el '10' más importante de la historia en el club canadiense.

