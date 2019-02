Se reveló la estricta dieta de James Rodríguez en el Bayern Múnich

Tras su regreso a las canchas como titular, ayer en la derrota del Bayern Múnich por 3-1 ante el Leverkusen, James Rodríguez ha estado en boca de todos y el diario Bild no se quedó atrás y reveló la supuesta dieta del colombiano.

Según este medio son 13 reglas que James debe seguir con estricta responsabilidad, causando asombro para quienes no están acostumbrados a esta alimentación.

1. Hacer 5 comidas al día, no saltarse ninguna de ellas.

2. A media mañana y media tarde comer una pieza de fruta o yogurt desnatado.

3. Beber agua fuera de las comidas.

4. Procurar no alterar la composición de los menús.

5. Podrás cambiar una carne por otra (salvo carne de cerdo, cordero) así como el pescado, pero no en el método de elaboración.

6. Sustituir el azúcar por edulcorante para endulzar café o infusiones.

7. La cantidad de aceite que se incorpore a las ensaladas o tostadas ha de ser 5 gr (cucharilla de postre)

8. Un día podrás saltarte la dieta en una de las comidas.

9. Un plato que no te guste lo puedes sustituir por ensalada o verduras (cocidas) o carne o pescado a la plancha.

11. Una taza de café o te con leche desnatada.

12.Una rebanada de pan tostado con aceite oliva virgen o queso San Millán light y/o dos lonchas de jamón serrano o pavo

13. Fruta fresca (kiwi, naranjas, fresas...).

El siguiente partido del Bayern Múnich, en el que James Rodríguez tendrá chances de seguir jugando, es el miércoles a las 2:45 p.m. ante el Hertha Berlín por la DFB Pokal.