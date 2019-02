Emiliano Sala: Encontraron avión que transportaba al desaparecido futbolista argentino [VIDEO]

Según la información del periodista argentino a través de su cuenta oficial de Instagram, Christian Martin, el barco llamado Morven regresó repentinamente a Guernsey debido a que el submarino Geo Ocean III habría encontrado algo. Finalmente, se pudo confirmar el hallazgo del avión de Emiliano Sala en el fondo del Canal de la Mancha.

ULTIMO MOMENTO: ENCONTRARON EL AVION EN EL FONDO DEL CANAL DE LA MANCHA. @ Guernsey, Channel Islands https://t.co/Xs3azjDVQg — Christian Martin (@askomartin) 3 de febrero de 2019

Cabe señalar que el cuerpo tanto del futbolista argentino como la del piloto David Ibbotson no han sido encontrados. Esta noticia también fue confirmada por Sky Sports, medio británico que siguió muy de cerca la búsqueda de Sala luego de su desaparición.

The plane that was carrying the missing Cardiff striker Emiliano Sala has been found, his family has been told.https://t.co/GCHVVmJ39n — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 3 de febrero de 2019

Shipwreck hunter David Mearns says that his crew have found the plane carrying missing Cardiff City player Emiliano Sala



Read more on this breaking story: https://t.co/tkLs5NGsRh pic.twitter.com/WZOCeNwOqX — Sky News (@SkyNews) 3 de febrero de 2019

BREAKING: The plane that was carrying the missing Premier League footballer Emiliano Sala has been found, his family has been told. #SSN pic.twitter.com/hHQeGOylpX — Sky Sports News (@SkySportsNews) 3 de febrero de 2019

La noticia del ex jugador de Nantes ya fue informada y se iniciará los trabajos respectivos para recuperar el fusalaje del avión desde el fondo del mar en el Canal de la Mancha. Recordemos que la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) inició hoy la búsqueda submarina y el hallazgo fue inmediato: la embarcación Geo Ocean III fue providencial

El estudio realizado para esta situación fue la de sonar (técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para detectar objetos sumergidos) en la isla de Guernsey.

El avión Piper Malibu desapareció de los radares cerca de las Islas del Canal de la Mancha el 22 de enero. Tanto el piloto David Ibbotson como el futbolista argentino se dirigían a la ciudad de Cardiff: Sala había sido fichado por el club de dicha ciudad procedente de Nantes.