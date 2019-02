Nueva contratación de Colo Colo: "Paolo Guerrero es uno de mis referentes"

Javier Parraguez fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo a pedido de Mario Salas. El delantero de 29 años llega al 'Cacique' procedente del Huachipato, club de la Primera División de Chile y en donde alcanzó 11 goles en 23 partidos en la temporada 2018.

En entrevista para portal web oficial de los 'Albos', Parraguez agradeció el buen recibimiento por parte del camarín y sus nuevos compañeros. "La verdad es que me han tratado super bien, me han acogido bastante bien. El recibimiento uno nunca se lo espera, o no sabe cómo va a ser, y la verdad es que me sorprendió gratamente, porque se vive un ambiente de familia adentro, no hay ninguna mala cara", expresó.

"Consolidarme acá, tener un nombre, un reconocimiento, ser "Javier Parraguez, buen jugador de Colo-Colo" y aspirar a más, siempre. Aspirar a la selección y poder tener un nombre ya no tanto a nivel de equipo, sino a nivel nacional", refirió.

Uno de los grandes datos resaltantes de la entrevista fue la referencia que tiene de Paolo Guerrero. El 'ariete' sureño resaltó las características del capitán de la selección peruana, así como la del delantero del FC Barcelona, Luis Suárez.

"Me gusta como juega hoy en día Luis Suárez en Barcelona. Veo sus movimientos y todo. Ídolo no tengo igual, pero me gusta ver también a Paolo Guerrero, me encanta como juega", detalló.