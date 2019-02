Jugador de la Fiorentina protagoniza vídeo sexual

Escándalo en Italia. El futbolista francés, Cyril Thereau quien es futbolista de la Fiorentina, actualmente cedido al Cagliari, es portada en todos los medios de dicho país debido a un escándalo sexual.

Resulta que en la últimas horas se viralizó en la redes sociales un video en el que se le ve al jugador grabándose a sí mismo mientras que un hombre y una mujer mantienen relaciones sexuales.

En este se le ve a Thereau en un primer plano formando una especie de tijeras con la mano, gesto con el que suele celebrar sus goles. Por otro lado, se especula que el otro hombre sería el portero Alban Lafont.

Este último, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir dicho rumor: "Buenas tardes a todos, acabo de ver en las redes que hablan de mí sobre un problema privado que no me concierne, quiero decir que no tengo nada que ver con esto".

Medios italianos transcribieron un mensaje de voz del delantero que también se filtró en las redes. Aquí, reconoce ser el protagonista de la filmación, pero que es muy antigua.

"No sé cómo se filtró, pero es antiguo, de hace cuatro o cinco años, cuando estaba en Udinese. Lo había eliminado, lo conservé durante dos semanas como máximo. No sé de dónde vino, tal vez de mi nube (sistema de almacenamiento digital), no tengo idea. Ya es demasiado tarde", finalizó.