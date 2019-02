Marcelo: "La Juventus es un equipo espectacular y si Real Madrid no me quiere, yo necesito jugar"

Como lateral izquierdo del Real Madrid ha perdido un espacio importante dentro de la plantilla, Marcelo Vieira más conocido como 'Marcelo', no la pasa nada bien en lo personal en el cuadro que desde muy chico lo acogió. Porque no cuenta con minutos y las críticas están llegando por sus constantes errores en defensa.

Ante esto el futbolista brasileño charló con un medio de su país y se mostró incómodo por todo lo que viene pasando en el club 'donde dejó todo hasta el último instante'. Conversó con 'Esporte Interativo' y dejó diversos titulares. Donde su salida parece inminente según lo confesado, como también su relación con Cristiano Ronaldo.

Con el tema del Real Madrid y su actualidad, Marcelo comentó algo que no gustará mucho en su hinchada: "Si no me quieren, que me paguen y todo arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Sin embargo estoy seguro de que no voy a ser despedido”.

Después pasó a mencionar su relación con el técnico y la cantidad de minutos que tiene actualmente en la Liga Santander o cualquier otra competencia de alto nivel: "He estado pasando un periodo difícil en mi fútbol y dentro del club, pero siempre seguí trabajando y ayudando a mis compañeros. Pero ahora me siento bien, físicamente bien, me estoy entrenando fuerte. Necesito jugar para recuperar la confianza, pero físicamente estoy bien”.

Sobre la Juventus, el defensor nacido en Sudamericano hizo una mención para estar alertas: "Es un club espectacular, con una gran historia... pero tengo contrato con el Madrid y amo estar en Madrid. Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el club. Confío en mí más que cualquiera otra persona y no tengo por qué marcharme”.

Finalmente y como siempre, recordó a su buen amigo, hermano del fútbol; Cristiano Ronaldo, cuando se le preguntó a Marcelo por 'CR7', contó un secreto magnánimo: "Joder, estábamos entrenando para la final de Kiev. Y me dijo: 'Me voy, es mi último partido aquí'". Generando en él una extrañeza desmedida porque nadie imaginaba la salida del ídolo máximo del Real Madrid junto a Alfredo Di Stéfano.

EL DATO:

Marcelo llegó al Real Madrid en la temporada 2008-09.