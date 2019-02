Un día como hoy Alianza Lima humilló 4-1 a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores [VIDEO]

Alianza Lima y su afición no olvidarán jamás la noche del 18 de febrero del año 2010. Mucho menos Wilmer Aguirre. Aquel día, los 'blanquiazules' recibían en el Estadio Alejandro Villanueva Martínez a Estudiantes de La Plata, el último campeón de América, por la Copa Libertadores. Muchos creyeron que se le venía la noche al conjunto victoriano pues Sosa anotó para los argentinos apenas a los ocho segundos de iniciado el compromiso, pero apareció un 'Rayo' que destrozó a los defensores del 'Pincharrata'.

A los 17 minutos del primer tiempo, un balón llega a los pies de Wilmer Aguirre, que fue iluminado y le hizo un show al defensor argentino, quien no pudo pararlo en su intención y fue el 'Zorrito' que se metió al área y sacó un remate imposible de atajar para el golero. Matute explotó y fue el empate. Minutos más tarde, José Carlos Fernández anotaba el 2-1, celebraba con su compañero en el piso pero no se dio cuenta que su gol había sido anulado por un supuesto offside. Después no le cobraban un penal a Alianza Lima.

Cuando parecía que Estudiantes de La Plata iba a marcar el segundo gol, apareció Salomón Libman para evitarlo hasta en dos oportunidades. Volvió a aparecer Wilmer Aguirre, a quien los relatores argentinos ya lo empezaban a apodar como el 'Messi negro'. Desábato no pudo con él y, como un 'Rayo', puso el 2-1 a favor de los 'blanquiazules'. Nadie lo podía creer -ni si quiera él-, ni Gustavo Costas que se volvió loco yéndose a los vestuarios por haber sido expulsado en una jugada anterior.

En la segunda parte del compromiso, volvió a aparecer Wilmer Aguirre, y el relator argentino decía: "Un monstruo, un rayo, increíble...". Dejó tirado en el piso a un defensor del 'Pincharrata' y de un zurdazo puso el 3-1. La Victoria era una fiesta. Y es que claro, ganarle al último campeón de América no es poca cosa. No solo anotó Aguirre, sino que también se la dio de asistidor. Le salió todo esa noche y cuando el partido estaba terminando le dio un pase como con la mano a José Carlos Fernández. 'Zlatan' anotó en arco sur y Estudiantes no podía creer lo que estaba sucediendo.