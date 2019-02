Manchester United vs Liverpool EN VIVO: partidazo por la fecha 27 de la Premier League

Manchester United vs Liverpool se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO este domingo vía DirecTV por la fecha 27 de la Premier League. Además, Líbero.pe te traerá todas las incidencias de este partidazo que se disputará en el estadio Old Trafford desde las 9:05 a.m. (hora peruana).

Manchester United recibe al Liverpool en el partido más atractivo de la Premier League en donde los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer tratarán de hacer respetar la localía y quedarse con la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Los 'Diablos Rojos' llegan a este duelo luego de su derrota 2-0 ante PSG por la Champions League y de su gran victoria ante el Chelsea como visitante con goles de Ander Herrera y Paul Pogba por la Copa FA y buscarán sumar su segundo triunfo al hilo.

Para este duelo, el técnico del United no ha asegurado la presencia del chileno Alexis Sánchez y según medios británicos, el sudamericano ha perdido la confianza de Solskjaer debido a sus últimas irregulares actuaciones con el equipo.

Por el lado de la visita, el Liverpool de Jürgen Klopp es uno de los punteros de la Premier League con 65 unidades y buscará alejarse del Manchester City para así ser el único líder y también dejar atrás el empate como local ante el Bayern Múnich por la ida de los octavos de la Champions League.

Posibles alineaciones del Manchester United vs Liverpool

XI Manchester United: De Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Martial; Rashford.

XI Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Mané; Firmino.

Manchester United vs Liverpool | ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

En Internet el duelo entre Manchester United vs Liverpool, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.