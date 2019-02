Chelsea castiga a Kepa Arrizabalaga tras incidente con Maurizio Sarri

La falta de autocontrol le costó caro. Más allá de sus disculpas públicas, el Chelsea decidió multar a su arquero Kepa Arrizabalaga por el desacato a la autoridad del técnico Maurizio Sarri en la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City.

El arquero español de 24 años había pedido disculpas en sus redes sociales al equipo, al club, a la hinchada, al técnico Sarri y a su compañero Willy Caballero, pero aún así la directiva 'blue' determinó sancionarlo con una multa económica.

Kepa será 'castigado' con una semana sin goce de haber; es decir, 225 mil dólares, y dicho monto irá a la fundación del club londinense. Trascendió que el golero acató la medida sin miramientos.

Este nuevo incidente llega en medio del clima de tensión que vive el vestuario del Chelsea con el técnico Sarri, con quien no tendrían buena relación y ello se refleja en el terreno de juego.

