Alexander Succar, sobre su fichaje por Huachipato: "Estoy muy contento de estar acá"

Ya es oficial. Alexander Succar es nuevo jugador del Huachipato. El delantero peruano jugará en el fútbol chileno luego del acuerdo entre el club acerero y Sporting Cristal para el préstamo por toda la temporada 2019.

Tras no contar con muchas oportunidades en Sporting Cristal, Alexander Succar se mostró feliz por llegar al club chileno. "Cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Estoy muy contento de estar acá", afirmó el peruano a la web oficial de su nuevo club.

Alexander Succar explicó que la opinión de Omar Merlo fue clave en su fichaje por Huachipato. "Justo estuve con él hace dos días y me dio las mejores referencias del club y de su gente. Omi fue clave para tomar la decisión, porque al pensar en este paso él me entregó una buena opinión y me vine para Huachipato", reveló.

El futbolista de 23 años fue claro con sus objetivos a su llegada a Huachipato. "Vengo con las expectativas de ganar y de hacerme puesto en este club. Que la gente me vaya conociendo por mi fútbol y con eso ascender en mi carrera profesional. Como delantero me acomodo a cualquier parte del ataque", puntualizó.

Alexander Succar tuvo este lunes su primer entrenamiento con el Huachipato y aguarda tener su debut en los próximos días con la camiseta de los acereros.

Huachipato se encuentra en el undécimo lugar de la Primera División de Chile con 3 puntos, producto de un triunfo y dos derrotas. El sábado pasado cayó 3-0 ante la U de Chile.

EL DATO:

Omar Merlo es un futbolista histórico del Huachipato, club del que fue capitán varios años y en el que logró un título de Primera División en 2012.