Gabriel Costa: "Si estoy bien en Colo Colo las puertas de la Selección Peruana se abrirán" [VIDEO]

El volante uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa brindó una conferencia de prensa este miércoles sobre su presente en Colo Colo, con el cual anotó un doblete en la última fecha. Fue en ese marco que se refirió a la posibilidad de ser considerado en la Selección Peruana.



El ex jugador de Sporting Cristal ha sido uno de los más voceados para ser llamado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana, pero su posible convocatoria no llegaría aún en los amistosos de marzo. No obstante, él dejó en claro que con buenas actuaciones las puertas se le abrirán.

"Llegué a Colo-Colo para afrontar lo que pide el club y los hinchas. Es un club grande. Yo me preparo para estar bien en mi equipo. Si estoy bien acá las puertas de la selección (peruana) se abrirán", indicó.



Además, Costa también se pronunció al siguiente rival de Colo Colo, el Cobresal.







“En el fútbol no se puede desmerecer a ningún equipo. Los equipos tienen que tener la mentalidad de ganar todos los partidos. Es así. Para salir campeón tienes que estar preparado para todo. Es muy competitivo el fútbol chileno. Ningún equipo es fácil”, añadió.

Cabe recordar que Costa acumula 2 goles con Colo Colo en el torneo chileno y ahora apunta a consolidarse para ser considerado por Gareca en uno de los amistosos que sostendrá la Selección Peruana de cara a la Copa América 2019.