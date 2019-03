Vinícius Jr. sobre fichar por el Real Madrid: “El Barcelona quería pagar más, pero elegí al mejor”

La temporada de Vinícius Jr. iba en alza con el Real Madrid, pero para su pesar sufrió de una complicada lesión en un partido por la Champions League. El joven atacante brasileño se encuentra fueras de las canchas y la prensa en España aprovecha su tiempo libre para realizarle entrevistas, en una de ellas reveló la razón por la que fichó por la ‘Casa Blanca’ y no, tal vez, por el Barcelona.

“Empecé con cuatro años a jugar al fútbol. Siempre he sido extremo. Tras jugar con Brasil en el Sudamericano sub 17 ya empecé a ver la posibilidad de saltar a Europa. Mi padre no me decía nada, sólo que lo que salía en la prensa era todo mentira”, explicó Vinícius para ‘El Larguero’ de la Cadena Ser. Recordemos que el delantero debutó en primera división con la camiseta de Flamengo.

Luego, añadió: “Me contaron algo cuando llegó el interés de Barcelona y Real Madrid para elegir uno”. Tras ello, Vinícius contó los pasos que siguió antes de tomar la decisión final. “Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos”, reveló el futbolista de tan solo 18 años.

“Elegí al mejor. El Barcelona quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Real Madrid. Toda mi familia es hincha del club, así que la idea no cayó mal”, sentenció Vinícius Jr. Ahora, la creciente estrella se enfoca en superar la lesión que lo aqueja, trabajando duro para volver lo antes posible.