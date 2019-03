Selección Peruana Sub-17: La emotiva ovación y aplausos de los hinchas a los jugadores tras el empate ante Chile [VIDEO]

El resultado no fue el esperado. Y no era para menos. Sin la sede del Mundial, el Sudamericano ya no es una únicamente una preparación para la Selección Peruana Sub-17 debido a su obligación de clasificar al Hexagonal Final para posteriormente pelear un cupo a la próxima cita mundialista en Brasil.

Así se entiende que el empate sin goles ante Chile no sea un buen resultado considerando las ocasiones desperdiciadas en los últimos minutos. Sin embargo, la ilusión sigue intacta y el hincha que acudió al Estadio San Marcos supo valorar el esfuerzo de los dirigidos por Carlos Silvestri por ganar el partido.

Tras el pitazo final, los jugadores de la Selección Peruana Sub-17 le dedicaron un aplauso a todos los hinchas que hicieron cola desde temprano para no perderse el debut de la 'Blanquirrojita' en el Sudamericano.

La afición dejó atrás el empate y le retribuyó el cariño, con aplausos incluidos, a los seleccionados Sub-17 que, muchos de ellos, afrontan la segunda competencia internacional de su corta carrera.

La Selección Peruana Sub-17 volverá a la acción el próximo sábado 23 cuando enfrente desde las 7:30 p.m. a Venezuela en el Estadio San Marcos.

EL DATO:

Ecuador, Venezuela, Perú y Chile tienen un punto en la tabla del Grupo A del Sudamericano Sub-17. Bolivia descansó en esta fecha.