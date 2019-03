Barcelona vs Espanyol EN VIVO: día, hora y canal para ver fecha 29 de LaLiga [GUÍA TV]

Barcelona chocará este sábado ante el Espanyol por la fecha 29 de la Liga Santander. El cotejo arrancará desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe.

Con Lionel Messi desde el vamos, el combinado 'blaugrana' buscará dispararse en lo más alto de la tabla frente a un equipo que no conoce de victorias en sus últimos dos duelos. Otro que también se apunta al show en el Camp Nou es Philippe Coutinho.

El Barcelona llega a esta cita con tres triunfos al 'hilo' en todas las competencias. Pese a que los 'culés' mantienen una diferencia de 10 puntos sobre el Atlético Madrid (56), en tienda catalán saldrán con el 'cuchillo entre los dientes'.

El llamado a ser el verdugo de Diego López es Lionel Messi, quien es el máximo goleador de la Liga Santander (29 dianas). 'La Pulga', que fue duramente criticado en Argentina por su poco compromiso con la 'albiceleste', prometió "vacunar".

De otro lado, Espanyol buscará levantar cabeza ante un rival que no pierde en casa por liga desde hace 7 encuentros. Sin embargo, el conjunto 'blanquiazul' hace caso omiso a las estadísticas y va por la gesta.

Alineaciones probables del Barcelona vs Espanyol: Liga Santander

Barcelona: M. Ter Stegen, S. Roberto, G. Piqué, C. Lenglet; J. Alba, S. Busquets, A. Vidal, Arthur; P. Coutinho, L. Messi y L. Suárez.

Espanyol: D. López; J.López, Naldo, Vila, Hermoso; H. Pérez, Granero, Roca, V. Sánchez; Melendo e Iglesias.

Barcelona vs Espanyol | Guía de canales

Perú: DIRECTV Sports Peru (610), DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Fox Premium

Canadá: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, Radio Barca

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español

Fecha, hora y escenario del Barcelona vs Espanyol

Fecha: Sábado 30 de marzo de 2019.

Hora: 10:15 a.m. (hora peruana).

Escenario: Camp Nou.

Árbitro: Carlos Del Cerro.

Horarios del Barcelona vs Espanyol

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:15 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:15 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:15 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Espanyol?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Barcelona - Espanyol. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.