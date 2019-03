Bundesliga: Hinchada del Borussia Dortmund presentó alucinante mosaico

La tribuna popular del Signal Iduna Park lució un espectacular mosaico en la previa del partido entre Borussia Dortmund y Wolfsburgo por la Bundesliga de Alemania.

En la imagen aparece un padre con su mejor hijo, observando un duelo del "Vendaval Amarillo" y el mensaje que se puede leer es el siguiente: "Cuando era niño, mi padre me llevaba a los partidos como su padre lo hizo con él".

El mosaico se viralizó de inmediato en las redes sociales en una campaña que busca sensibilizar a los fanáticos del Dortmund para que compartan sus experiencias viendo al equipo de sus amores.

Sin duda, esta estrategia también tiene como objetivo transmitir el sentimiento de generación en generación, una campaña que vale la pena imitar porque el fútbol se trata de eso, de sentirlo como un estilo de vida.

“As a child, my father took me to the games. As his father did with him”.



One Family. One Love 💛 pic.twitter.com/Z900ON5atu