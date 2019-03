Juventus vs Empoli: La joven estrella Moise Kean anota el 1-0 del 'bianconeri' [VIDEO]

Moise Kean se roba todas las miradas en la Juventus, pues su presentación cada fin de semana genera elogios. Esta vez solo necesitó de 3 minutos en la cancha con Juventus para abrir el marcador ante el Empoli, en un partido que se tornó muy cerrado.

La estrategia del entrenador Massimiliano Allegri no surgió efecto, por lo que a los 69 minutos de juego decidió el ingreso de Moise Kean por Blaise Matuidi, un cambio muy ofensivo. Con su ingreso, Mario Mandžukić pasó a tener mayor protagonismo y asistió a Kean en su gol.

Un balón largo fue enviado y el delantero croata la bajo de cabeza al borde del área, dejando en ficha a dos defensores de Empoli. Sin marca cercana, Moise Kean decidió rematar en primera, con su pierna derecha, sorprendiendo al portero Dragowski.

De esta forma, la Juventus pasaba a vencer por 1-0 al Empoli, estirando su ventaja sobre Napoli. Moise Kean muestra que sigue en racha tras sus dos goles en los dos partidos que disputó con la Selección de Italia en la última fecha FIFA. Ya lleva 3 con el bianconeri y va por más.

Moise Kean in 2019 for Juventus:



2 Starts

182 Minutes

4 Goals



REMEMBER THE NAME!pic.twitter.com/36nSq7eK7r