Lionel Messi y los dos récords que logró ante el Espanyol

Siempre Messi. A Barcelona le costó, y mucho, superar a un aguerrido Espanyol que priorizó la defensa y se olvidó de atacar. Los “azulgranas”, pese a no jugar bien, sumaron tres puntos de oro gracias a dos genialidades de la “Pulga”.

Ernesto Valverde no quería sorpresas en el derby y sacó a su once de gala, incluido el “10” que milagrosamente se recuperó de la pubalgia que le impidió jugar con su selección ante Marruecos el último martes.

Barza fue amo y señor en el trámite con un 70% de posesión del balón, mas no lograba reflejarlo en el marcador.

La línea de cinco al fondo de los “canarios” no les permitía absolutamente nada. Como se dice, habían puesto el “bus” en su área.

Pero no hay resistencia alguna o plan táctico que pueda detener el talento de Messi (71’), que necesitó solo de un tiro libre para definir el cotejo. El lanzamiento fue exquisito y a la vez anormal por la forma en que la pelota sobrepasó la barrera. Algo que está al alcance de muy pocos en el mundo.

Ni su entrenador creía lo que acababa de hacer. “No tenía ni idea de cómo iba a lanzar Messi la falta, me encantaría decir que estaba todo trabajado pero no, decide él. No me ha hecho caso y ha marcado gol”, aseveró en rueda de prensa.

“Lío” volvió a aparecer a los 89’ para sacar petróleo de una asistencia de Malcom, que había ingresado en la parte final para darle más desborde y llegada a los locales.

El astro argentino, que parece ser otro cuando juega en Cataluña, no solo acercó más al Barcelona hacia el título, sino que también igualó a Iker Casillas como el futbolista que más triunfos tiene en la Liga Santander. Ambos celebraron 334 veces. Y, además, alcanzó por décimo año consecutivo la increíble cifra de 40 goles por campaña sin la necesidad de ser un delantero centro. ¡Abusivo!

Las últimas 10 del '10'

2009-2010: 47

2010-2011: 53

2011-2012: 73

2012-2013: 60

2013-2014: 41

2014-2015: 58

2015-2016: 41

2016-2017: 54

2017-2018: 45

2018-2019: 41

EL DATO

Lionel Messi es el goleador de La Liga con 31 anotaciones en 27 partidos.