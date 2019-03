Lionel Messi explotó contra sus críticos en Argentina

Rompió su silencio. Lionel Messi no aguantó más y ante las olas de críticas que viene recibiendo desde la prensa argentina, decidió defenderse.

El “10” calificó de “mentiras” y “cosas inventadas” las versiones que lo acusan de haber fingido su lesión tras el choque con Venezuela. “Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre”, aclaró.

Asimismo, negó tajantemente que él coloque jugadores en el plantel. “Dicen que pongo a mis amigos y, si la selección fuera un club de amigos, el “Kun”, por ejemplo, jugaría todos los partidos y la mayoría fue suplente”, señaló.

Por otro lado, reconoció que la eliminación en el Mundial ante Francia fue un duro golpe para él. “De los peores momentos que me tocó vivir en la selección”, reveló; pero eso no lo desanima. “Yo quiero ganar algo con mi país. Me gusta seguir intentándolo”, añadió.

Ahora, Lionel Messi piensa en el partido de mañana (10:15 a.m.) contra el Espanyol, duelo para el que fue convocado, pero su presencia no es segura.

SUS CINCO MEJORES FRASES

- “Tras el Mundial pensé en encerrarme, hacer el duelo con mi familia y olvidarme de todo”.

- “La gente compra todo lo que le dicen. Después soy yo el hijo de p... Todas son mentiras”.

- “Mi hijo de seis años que ya entiende me pregunta: ‘Por qué te matan en Argentina?’ ”.

- “Era lindo tener a Cristiano Ronaldo en La Liga por el prestigio que le daba”.

- “No voy andar diciendo que amo a la selección. No soy así, que digan lo que quieran”.

EL DATO: Lionel Messi es el goleador histórico de Argentina con 65 goles en 129 juegos.