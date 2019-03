Barcelona vs Espanyol EN VIVO: Con Lionel Messi, chocan por la Liga Santander

Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE | El cuadro comandado por Lionel Messi en la delantera tendrá que afrontar un nuevo derbi de la ciudad de Cataluña. El encuentro será este sábado 30 de marzo desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y va a ser transmitido por la señal televisiva de DirecTV Sports. Si no tienes el canal contratado puedes seguir el minuto a minuto más completo que lo encontrarás en la web de Líbero.

Barcelona llega a este partido luego de vencer en condición de visitante al Real Betis por un marcador de 1-4 con una actuación fantástica de Lionel Messi: el delantero argentino anotó un triplete para el deleite de todos los presentes en el Benito Villamarín, ya que hasta los hinchas del conjunto local se pusieron de pie para aplaudir a 'La Pulga'. El otro tanto lo marcó Luis Suárez tras asistencia de Gerard Piqué. El gol de Betis lo anotó Loren.

El Espanyol, por su parte, llega golpeado a este derbi. Esto se debe a que perdió en casa ante el Sevilla en la fecha anterior. El resultado fue por 0-1 y el tanto de los visitantes fue marcado por Wissam Ben Yedder desde los doce pasos. Además, en los descuentos, el cuadro catalán perdió a uno de sus jugadores por una cartulina roja. Este fue Sergi Darder, quien no podrá estar en el Camp Nou este sábado.

Resumen Espanyol 0-4 Barcelona / Fecha 15 Liga Santander 2018/2019

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por la Liga Santander de esta temporada, en la primera rueda. Fue por la jornada 15 en el RCDE Stadium el 8 de diciembre del año pasado. ¿El marcador? Fue 0-4 a favor del Barcelona. El Espanyol no hizo respetar la casa y cayó con los goles de Ousmane Dembélé, Luis Suárez y un doblete de Lionel Messi.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Barcelona. Los anfitriones tienen una cuota de 1.18 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 7.75, mientras que el triunfo de Espanyol está en 15.50. Habla, ¿le metes?

Barcelona vs Espanyol EN VIVO | Posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Arthur, Coutinho, Messi y Suárez.

Espanyol: López, López, Naldo, Vila, Hermoso, Pérez, Granero, Roca, Sánchez, Melendo y Iglesias.