Barcelona y su reflexión sobre Coutinho: ¿Fue un acierto su fichaje?

Cuando lo caro sale más caro. El rendimiento de Philippe Coutinho, el fichaje más costoso de la historia del Barcelona, no ha sido el mejor. Ni la sombra de lo que era en Liverpool. Por esta razón, el debate sobre si la compra de refuerzos millonarios son garantía de éxito ha vuelto abrirse en el fútbol español.

El hombre que venía para quitarle la carga a Lionel Messi y seguir los pasos de su compatriota Neymar, hoy en el PSG, se la pasa en la banca y cuando ingresa decepciona a todos.

Considerando los US$ 134 millones que se invirtió para sacarlo de los “Reds”, Coutinho ni siquiera parece estar a la altura de Luis Suárez. El uruguayo que costó US$ 91 millones ya es uno de los ídolos del club.

Todo parece señalar que no habrá espacio para “Cou” en el grupo que justificó su llegada a la Ciudad Condal, caso contrario a lo sucedido con David Villa, Paulinho y el propio “Ney” (fichajes caros).

Está más cerca de entrar a la legión que fracasó en su paso por el Camp Nou. Figuras como Zlatan Ibrahimovic, Marc Overmars y Andre Gomes se encuentran en esa lista negra.

A Coutinho, le queda poco tiempo para reivindicarse.

Philippe Coutinho (VOLANTE / 25 años / US$ 134 millones)



Debido al bajo nivel, el Barcelona analiza introducirlo en la negociación para facilitar la compra de Marcus Rashford, jugador del Manchester United.

Ousmane Dembélé

EXTREMO

20 años

US$ 117 millones

Las lesiones le han impedido ofrecer su mejor versión, pero cuando estuvo en cancha cumplió con las expectativas. La apuesta por él continúa intacta.

Neymar

DELANTERO

21 años

US$ 98 millones

Pudo coger el testimonio de Messi pero no tuvo la suficiente paciencia y se fue al PSG donde todavía no ha logrado ganar la Champions League.

Luis Suárez

DELANTERO

27 años

US$ 91 millones

El uruguayo llegó del Liverpool y rápidamente se hizo el socio ideal de Messi.

Zlatan Ibrahimovic

DELANTERO

27 años

US$ 78 millones

Nunca se terminó de adaptar a lo que quería Guardiola (DT de ese momento).

Malcom

DELANTERO

21 años

US$ 46 millones

Arribó esta temporada de la Ligue 1 y aún no termina de adaptarse al “clan Barza”.

Paulinho

VOLANTE

29 años

US$ 45 millones

Llegó en la temporada 2017-18 y fue figura pero decidió volver al fútbol chino.

David Villa

DELANTERO

28 años

US$ 45 millones

Tuvo 3 temporadas buenas en Cataluña (2011-2013) de la mano de Pep Guardiola.

Marc Overmars

DELANTERO

27 años

US$ 45 millones

Aterrizó en 2000 con el objetivo de suplir a Luis Figo: nunca lo consiguió.

André Gomes

DELANTERO

22 años

US$ 41 millones

El luso se mantuvo dos temporadas (2017-2018) pero nunca fue titular.