Claudio Vivas y su insólito entrenamiento previo al choque por Copa Sudamericana | VIDEO

Sporting Cristal vs Unión Española se enfrentan hoy desde las 19:30 en Santiago por la segunda fase de la Copa Sudamericana. En la previa, el entrenador del cuadro rimense, Claudio Vivas, sorprendió con una peculiar entrenamiento en el complejo de la Universidad Católica.

Claudio Vivas hizo que sus jugadores pateen los penales con los ojos vendados. Si, cada jugador comenzó a disparar desde la pena máxima ante la mirada de los porteros de Sporting Cristal, entre ellos el titular, Patricio Álvarez.

Pero, no solo eran penales. También en pelota de movimiento. Según las imágenes publicadas en las redes sociales del cuadro rimense y en el canal de Youtube, se puede apreciar que esta nueva técnica no salió bien. La mayoría, por no decir todos, no le dieron al arco.

📹 Así fue parte del entrenamiento del primer equipo en el Complejo San Carlos de Apoquindo de @CruzadosSADP en Santiago de Chile.



Mira el vídeo y suscríbete ⬇️https://t.co/VVDVreID1N pic.twitter.com/WjOrfP4ZPe — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 20 de mayo de 2019

Como se recuerda, Sporting Cristal pudo clasificar a la Copa Sudamericana luego de quedar eliminado de la Libertadores. Ocupó el tercer puesto, dejando en el camino a Universidad Concepción de Chile.

EL DATO

Sporting Cristal es segundo en la Liga 1 Movistar. Se encuentra a cinco puntos del líder, Binacional.