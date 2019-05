¡Sunderland hasta la muerte! Tras la triste historia en Netflix, ahora sueñan con el ascenso [VIDEO]

“Sunderland hasta la muerte” fue el título de la dura historia del club inglés que compartió Netflix a través de su plataforma virtual y que ahora está cerca de lograr un merecido éxito. La exitosa cadena virtual optó por contar, en espectacular y emotivo documental, los pasos que dio el equipo con larga historia en Inglaterra hasta terminar sumido en una cruenta crisis deportiva y económica.

El descenso de la Premier League a la Championship (segunda división) fue un duro golpe para el Sunderland (2016-17), pero el K.O. llegó con la caída a tercera (Ligue One) de inmediato. A pesar de toda la crisis por la que atravesó el club en esos dos años, los hinchas no dejaron de apoyar, incluso ‘Los Gatos Negros’ ganaron más seguidores en el mundo con la serie de Netflix.

Luego del hundimiento de Sunderland, en lo económico y deportivo, Stewart Donald tomó la presidencia y generó todo un cambio que está a punto de ver el éxito. El empresario inglés, como se puede ver en Netflix, llega para afrontar el reto de volver, por lo pronto, a la Championship, delegando la dirección técnica del club en Jack Ross. Ahora, solo un partido los separa de la gloria.

Tras terminar en la quinta casilla de la League One, Sunderland pasó a disputar los playoffs por el ascenso y eliminó a Portsmouth en semifinales (1-0 y 0-0). No obstante, para la tan ansiada llegada del equipo a la segunda categoría tendrá que verse las caras con el Charlton Athletic (domingo 26 a las 9:00 a.m. Hora peruana) en el mítico Wembley Stadium. Los infaltables hinchas de ‘Los Gatos Negros’ tienen una cita con la gloria.

EL DATO

Por ahora, Netflix no ha comunicado si “Sunderland hasta la muerte” contará con una segunda temporada, pero no sería de sorpresa que la producción haya seguido paso a paso el camino del club en esta nueva etapa.