Perú vs Costa Rica Ver EN VIVO y EN DIRECTO por Latina, Movistar Deportes y Teletica el amistoso por fecha FIFA

Perú vs Costa Rica EN VIVO ONLINE: La Blanquirroja y los Ticos chocarán este miércoles 5 de junio (8.00 p.m. - hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate, de la capital Lima, por amistoso internacional válido por la fecha FIFA. Ambas selecciones buscan prepararse para llegar con los mejores a sus respectivas competencias: Copa América (en el caso de Perú) y Copa de Oro (de Costa Rica). Sigue el minuto a minuto EN DIRECTO por libero.pe.

Cómo ver el Perú vs Costa Rica en vivo y directo desde la TV

En Perú, el partido de la Blanquirroja frente a Costa Rica será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de la Latina, disponible en la parrilla de canales de los servicios de cable de Movistar TV (Canal 2 y Canal 702), DirecTV (Canal 197 y Canal 1192) y Claro TV (Canal 2 y Canal 502). Asimismo, el canal Movistar Deportes -solo disponible para los clientes en Movistar TV- por Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD), mientras que en Costa Rica lo pasará los canales Teletica Canal 7, Teletica Radio y Teletica En Vivo.

Así llega Perú para el amistoso contra Costa Rica

El técnico Ricardo Gareca confirmó a los 23 jugadores de Perú que irán a la próxima Copa América de Brasil 2019 en las que se sobresalen los nombres de Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de la Blanquirroja, Christian Cueva, Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Edison Flores. Antes del amistoso contra Costa Rica, los dirigidos por el Tigre vienen de jugar ocho amistosos en los que registran: 2 victorias, 5 derrotas y un empates. Una de esas caídas fue, precisamente, contra el cuadro Tico por 3-2 en el amistoso que se jugó el pasado 20 de noviembre en el Monumental de la UNSA de Arequipa. En aquel partido, el Orejas y la Foquita anotaron para los nuestros, mientras que McDonald, Cruz y Campbell hicieron los goles de la victoria del conjunto de la Concacaf.

¿Cuál será el once que pondrá Perú ante Costa Rica?

Así llega Costa Rica para el amistoso contra Perú

Sin el capitán Keylor Navas, la selección de Costa Rica espera volver a celebrar un nuevo triunfo contra Perú. Matosas saldrá por una nueva victoria tras el triunfo conseguido en marzo por 1-0 ante Jamaica, que cortó un mal inicio en el banquillo de los 'ticos', donde había acumulado dos derrotas consecutivas frente a Estados Unidos (2-0) y Guatemala (1-0).

A qué hora juegan Perú vs Costa Rica EN VIVO

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Qué canales transmiten el Perú vs Costa Rica en directo y en vivo

Perú: Movistar Deportes y Latina.

Brasil: SporTV 3.

Costa Rica Teletica Canal 7, Teletica Radio y Teletica En Vivo.

Holanda: Fox Sports 5 y Fox Sports Go.

Omán: beIN Sports HD 2.

Qatar: beIN Sports HD 2.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 2.

Internacional: PPV, Bet365.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Latina

Movistar TV: Canal 2.

DirecTV: Canal 197.

Claro TV: Canal 502.

Movistar TV HD: Canal 702.

DirecTV HD: Canal 1192.

Claro TV HD: Canal 502.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Movistar Deportes

Movistar Deportes: 703.

Movistar Deportes HD: 703.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Teletica

UHF: Canal 7

TDT: Canal 7.1 (HD)

TDT: Canal 7.2 (XperTV HD)

TDT: Canal 7.3 (Teletica Móvil)

TDT: Canal 7.4 (Teletica Radio)

Cabletica PlusTV: Canal 7.

Claro TV: Canal 138.

Sky Sports: Canal 187.

Tigo Star: Canal 7.

Cabletica: Canal 7 (SD), Canal 700 (HD) y Canal 17 (Diferido 2 horas).

Costa Rica Tigo: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

Guatemala Galaxy Cable: Canal 75.

Guatemala TVO Telecom Oriente: Canal 80.

Paraguay VCC: Canal 11 (Análogico) y Canal 606 (Digital).

México Telecable: Canal 48.

Kolbi: Canal 7 (Analógico) y Canal 40 (Digital).

Telecable: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: NARRACIÓN EN MOVISTAR DEPORTES

Narración: José Carlos Armendáriz.

Comentarios: Ramón Quiroga y Diego Rebagliati.

Cancha: Michael Succar y Pedro García.

Explanada: Daniella Fernández y Raúl Castagneto.

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: NARRACIÓN EN LATINA

Narración: Freddy Cora

Comentarios: Eddie Fleishcmann y Sergio 'Checho' Ibarra

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Christian Cueva, Edison Flores; Christofer Gonzáles y Raúl Ruidíaz (Paolo Guerrero).

Entrenador: Ricardo Gareca.

Costa Rica: Leonel Moreira; Giancarlo González, Kendall Waston, Keysher Fuller, Ronald Matarrita; Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín; Joel Campbell y Jonathan McDonald.

Entrenador: Gustavo Matosas.

LOS 23 CONVOCADOS DE PERÚ PARA LA COPA AMÉRICA BRASIL 2019

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).

Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).

Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).