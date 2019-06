► HOY Perú vs Costa Rica [EN VIVO] Mira aquí gratis EN DIRECTO por Latina, 0-0 van Blanquirroja y Sele en el Monumental

Perú vs Costa Rica EN VIVO ONLINE: Desde las 8.00 p.m. (hora de Lima) y 7.00 p.m. (hora de Costa Rica) de la noche se llevará a cabo el amistoso entre la Blanquirroja y la Sele este miércoels 5 de junio en el Estadio Monumental de Ate (el partido no se juega en el Estadio Nacional debido a remodelaciones para los Juegos Panamericanos) por amistoso internacional de la Fecha FIFA con miras a la Copa América de Brasil 2019. Ricardo Gareca descartó a Paolo Guerrero (descanso) y su lugar será ocupado por Raúl Ruidíaz. Minuto a minuto por Libero.pe.

MINUTO A MINUTO, PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO CMD ONLINE

Sigue todas las incidencias de la previa, el partidos y mira todos los goles en el minuto a minuto del Perú vs. Costa Rica.

Segundo tiempo

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Primer tiempo

45' ¡Fin del primer tiempo!

39' Tarjeta amarilla para Edison Flores. Tiro libre para Costa Rica.

37' Tiro de esquina a favor de Costa Rica.

36' ¡Cabezazo de Renato Tapia!.

30' Excelente centro de André Carrillo. Sin embargo, Costa Rica mantiene firme su defensa.

26' Disparo de Christian Cueva se va fuera del terreno. ¡La mejor situación para Perú!

22' Tiro libre de Christian Cueva se va fuera del campo.

19' Falta contra Raúl Ruidíaz. Tiro libre muy peligroso a favor de Perú.

15' Raúl Ruidíaz por poco anota el gol. Lamentablemente, no llegó a la pelota.

14' Tiro de esquina de Miguel Trauco. Rechaza la zaga defensiva de Costa Rica.

10' Disparo de André Carrillo se va al córner.

6' Centro de Miguel Trauco no fue bien recepcionado por Edison Flores. La defensa de Costa Rica rechaza el esférico.

3' André Carrillo realiza un centro pero este es desviado por la defensa de Cosa Rica.

2' Falta contra André Carrillo. Tiro libre para Perú.

1' Falta contra Luis Advíncula. Tiro libre para Perú desde el sector derecho.

- 1' ¡Comenzó el partido entre Perú y Costa Rica!

- Paolo Guerrero esperará su oportunidad en el Banquillo. Gran asistencia del público en el Monumental.

- En breves minutos inicia la primera mitad.

- Himno Nacional de Costa Rica.

- Himno Nacional del Perú.

- Aquí las imágenes del calentamiento de la selección peruana.

- Los equipos se encuentran dentro del campo

- Los porteros de Perú y Costa Rica realizan el calentamiento.

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia (C), Christofer Gonzales; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Raúl Ruidíaz.

Suplentes: Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Paolo Hurtado, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Carlos Cáceda, Andy Polo, Carlos Zambrano, Jesús Pretell, Yoshimar Yotúm. Patricio Álvarez y Alexander Callens.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Costa Rica: Gustavo Matosas; Randall Leal, Celso Borges, Óscar Duarte, Cristian Bolaños, Bryan Oviedo, Mayron George, Joel Campbell, Cristian Gamboa, Kendall Waston y Jimmy Marín.

Suplentes: Madrigal, Segura, Fuller, González, Calvo, Matarrita, Cruz, Tejeda, Aguilar, Bryan Ruiz, McDonald y Saborío.

Entrenador: Gustavo Matosas.

- Paolo Guerrero tendrá minutos en el segundo tiempo, según lo aseguró Ricardo Gareca.

- Rául Ruidíaz reemplazará a Paolo Guerrero en el frente de ataque de la Blanquirroja.

- Ricardo Gareca tomó la decisión de nombrar a Renato Tapia para ser el capitán hoy de Perú ante Costa Rica.

- ¡Atención! La gente continúa llegando al Estadio Monumental.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs Costa Rica!

Antesala: Perú vs Costa Rica

Con muchas sorpresas en el once, Perú saldrá por la victoria y, asimismo, cobrarse la revancha del pasado 20 de noviembre del 2018 cuando la Blanquirroja cayó por 3-2 a manos de Costa Rica. La principal novedad será la ausencia -al menos desde el primer tiempo- de Paolo Guerrero, quien viene de marcar 9 goles en 13 partidos con el Internacional de Brasil, ya que el profesor Ricardo Gareca no quiere que sufra una sobrecarga de partidos antes de la Copa América.

Perú apuesta por Ruidíaz ante Costa Rica

Por esta razón, el hombre elegido a ocupar el puesto de Paolo Guerrero ante Costa Rica será nada menos que Raúl Ruidíaz, quien viene de una excelente campaña en el Seattle Sounders de la MLS. ¿Quién será el capitán de Perú? El Tigre nombró en la última práctica al lateral Luis Advíncula -por primera vez en su carrera- pues Jefferson Farfán también irá al banquillo por una lesión que tuvo en el Lokomotiv.

La zaga de Perú estará conformada por Luis Abram y Miguel Araujo, dos de los mejores centrales de la Superliga Argentina, y por las banda irán Miguel Trauco y Luis Advíncula, quienes repetirán el papel que hicieron en la última Copa del Mundo. Se espera que Bolt tenga un duelo de velocidad contra Joel Campbell, principal figura de Costa Rica frente a la baja de Keylor Navas, portero del Real Madrid.

En la medular, Edison Flores y Renato Tapia se encargarán de manda en la volante de Perú. Más arriba el cuadrado mágico ofensivo estará organizado por "Canchita" Gonzales, Christian Cueva, André Carrillo y la "Pulga" Ruidíaz.

¿Cómo le fue a Perú sin la presencia de Paolo Guerrero?

Raúl Ruidíaz tomará la posición de Paolo Guerrero en la formación de Perú. No se trata de una lesión. Ricardo Gareca quiere darle descanso y, posiblemente, tenga minutos para el segundo tiempo. Sin el Depredador, la Blanquirroja ha disputado 15 partidos y se registran 5 triunfos, 7 derrotas y 3 empates. El saldo ha sido negativo ya que se cayeron contra las selecciones de Holanda, Alemania, Ecuador, Costa Rica y El Salvador.

Costa Rica, sin Keylor Navas, pone lo mejor ante Perú

La selección de Costa Rica, dirigida por el entrenador uruguayo Gustavo Matosas, llegó a Perú con 23 futbolistas que muy probablemente serán los mismos que acudirán a la Copa de Oro, certamen que comenzará el 14 de junio.

"Perú es un muy buena selección y hay que tomar recaudos para hacer un buen partido. Hoy el mundo futbolístico mira mucho al jugador peruano, están en casi todas las ligas importantes del mundo, y eso habla de la calidad del jugador peruano. Históricamente los peruanos son jugadores de buen pie y veloces", dijo Gustavo Matosas, entrenador de Costa Rica.

El delantero Jimmy Marín dijo en la previa que Perú, que se prepara para la Copa América, será "un rival muy exigente" que pondrá a prueba a Costa Rica y al sistema de juego que está implementando Matosas.

El defensa del Chicago Fire estadounidense, Francisco Calvo, destacó la importancia de la mezcla de jugadores veteranos con otros más jóvenes que serán los encargados de liderar el inminente cambio generacional del equipo.

"Me encontré un grupo bueno, de jugadores con gran trayectoria y jóvenes que tienen mucho que darle a la selección. No es fácil sustituir a los jugadores con experiencia y la carrera futbolística que han hecho, por eso los (jóvenes) que vienen deben esforzarse para ir tomando esos lugares", dijo Calvo

La selección costarricense cumplió hoy una semana de entrenamientos y el principal objetivo ha sido afinar la idea del entrenador Matosas, que se basa en mucha posesión de la pelota, presión para recuperar el balón y ataque rápido.

En los entrenamientos el plan además ha incluido trabajos físicos para que los jugadores lleguen en buena forma a la Copa de Oro, certamen en el que Costa Rica integra el Grupo B junto a Nicaragua, Haití y Bermudas.

A qué hora juegan Perú vs Costa Rica EN VIVO

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Qué canales transmiten el Perú vs Costa Rica en directo y en vivo

Perú: Movistar Deportes y Latina.

Brasil: SporTV 3.

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica Radio y Teletica En Vivo.

Holanda: Fox Sports 5 y Fox Sports Go.

Omán: beIN Sports HD 2.

Qatar: beIN Sports HD 2.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 2.

Internacional: PPV, Bet365.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Latina

Movistar TV: Canal 2.

DirecTV: Canal 197.

Claro TV: Canal 502.

Movistar TV HD: Canal 702.

DirecTV HD: Canal 1192.

Claro TV HD: Canal 502.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Movistar Deportes

Movistar Deportes: 703.

Movistar Deportes HD: 703.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Teletica

UHF: Canal 7

TDT: Canal 7.1 (HD)

TDT: Canal 7.2 (XperTV HD)

TDT: Canal 7.3 (Teletica Móvil)

TDT: Canal 7.4 (Teletica Radio)

Cabletica PlusTV: Canal 7.

Claro TV: Canal 138.

Sky Sports: Canal 187.

Tigo Star: Canal 7.

Cabletica: Canal 7 (SD), Canal 700 (HD) y Canal 17 (Diferido 2 horas).

Costa Rica Tigo: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

Guatemala Galaxy Cable: Canal 75.

Guatemala TVO Telecom Oriente: Canal 80.

Paraguay VCC: Canal 11 (Análogico) y Canal 606 (Digital).

México Telecable: Canal 48.

Kolbi: Canal 7 (Analógico) y Canal 40 (Digital).

Telecable: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: NARRACIÓN EN MOVISTAR DEPORTES

Narración: José Carlos Armendáriz.

Comentarios: Ramón Quiroga y Diego Rebagliati.

Cancha: Michael Succar y Pedro García.

Explanada: Daniella Fernández y Raúl Castagneto.

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: NARRACIÓN EN LATINA

Narración: Freddy Cora

Comentarios: Eddie Fleishcmann y Sergio 'Checho' Ibarra

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Christian Cueva, Edison Flores; Christofer Gonzáles y Raúl Ruidíaz (Paolo Guerrero).

Entrenador: Ricardo Gareca.

Costa Rica: Leonel Moreira; Giancarlo González, Kendall Waston, Keysher Fuller, Ronald Matarrita; Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín; Joel Campbell y Jonathan McDonald.

Entrenador: Gustavo Matosas.

LOS 23 CONVOCADOS DE PERÚ PARA LA COPA AMÉRICA BRASIL 2019

A continuación, la lista de 23 futbolistas de la selección peruana que irán a la Copa América de Brasil 2019.

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).

Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).

Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).