Perú vs Costa Rica EN VIVO HOY Sigue EN DIRECTO el amistoso FIFA en el Estadio Monumental | GUÍA TV

Perú vs Costa Rica EN VIVO ONLINE: HOY, miércoles 5 de junio, la Blanquirroja y la Sele se enfrentarán en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA desde las 8.00 p.m. (hora peruana) en el césped del Estadio Monumental de Ate. Sin Paolo Guerrero, por decisión técnico de Ricardo Gareca, el Equipo de Todos saldrá por el triunfo desde el arranque. La principal novedad será la inclusión de Raúl Ruidíaz en el puesto del Depredador y la banda de capitán se lucirá en el hombro de Luis Advíncula. Conoce los horarios y cómo ver el partido de fútbol gratis en vivo y online y los horarios en diferentes partes de Latinoamérica en el minuto a minuto de Libero.pe.

MINUTO X MINUTO, PERÚ VS COSTA RICA

Sigue todos los detalles del partido entre Perú y Costa Rica.

- 15:40 (Lima): Comenzó el tráfico en la Javier Prado. Tome sus precauciones. Aunque faltan muchas horas para que se desarrolle el amistoso en el Monumental.

- 15:10 (Lima): Luis Advíncula tendrá el honor de portar la cinta de capitán en la ausencia de Paolo Guerrero.

- 15:05 (Lima): ¿Por qué no juega Paolo Guerrero? Ricardo Gareca cree que no es necesario exigir al goleador histórico de la selección peruana. Hay que recordar el Depredador viene de jugar 13 partidos con el Inter de Porto Alegre donde ha marcado 9 goles en la presente temporada. Raúl Ruidíaz tomará su lugar.

- 15:00 (Lima): El técnico Ricardo Gareca alineará con los siguientes jugadores: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, "Canchita" Gonzales, Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

14.50 p.m. (Lima): ¡Bienvenidos! Hoy se realizará el penúltimo amistoso de Perú previo a la Copa América. El rival que tendrá la Blanquirroja será su par de Costa Rica.

Perú vs Costa Rica EN VIVO por Latina y Movistar Deportes

Para Perú el amistoso contra su similar de Costa Rica será un duelo crucial para dejar atrás los malos resultados acumulados durante los últimos doce meses, en los que no pudo contar con Paolo Guerrero, jugador del Inter de Porto Alegre y máxima estrella de la Blanquirroja, mientras este terminaba de cumplir la suspensión de 14 meses por un caso de dopaje presuntamente involuntario luego del partido contra Argentina en las eliminatorias del Mundial de Rusia.

Sin Paolo Guerrero, Perú ha perdido cinco de los ocho partidos que jugó tras el Mundial de Rusia 2018, uno de ellos precisamente ante Costa Rica en la ciudad peruana de Arequipa hace tan solo siete meses.En aquel encuentro, los Ticos remontaron el tanto inicial del "Orejas" Edison Flores con los tantos de Jonathan McDonald y Allan Cruz, y después Joel Campbell sentenció el partido al romper el empate a dos tantos que había impuesto Perú con un gol de Jefferson Farfán.

Raúl Ruidíaz jugará por Paolo Guerrero en Perú

No obstante, Ricardo Gareca mantendrá al crack Paolo Guerrero en el banquillo. ¿Por qué? El Tigre sabe que viene de una estricta seguidilla de partidos en Brasil y no quiere que su referente sufra una sobrecarga. En total, el ariete de Perú realizó 9 goles en 13 partidos con el conjunto Colorado. Para cubrir su lugar estará el jugador Raúl Ruidíaz, de excelente temporada con el Seattle Sounders, quien buscará tapar las críticas de su falta de gol hoy frente a la difícil Costa Rica, que no contará con Keylor Navas (portero del Real Madrid).

Guerrero, capitán y máximo goleador histórico de Perú, puede reaparecer en el equipo nacional tras firmar una espectacular racha a su regreso a las canchas desde hace dos meses, en los que ha anotado 9 goles en catorce partidos con el Internacional de Porto Alegre.

Luis Advíncula será capitán en Perú

El experimentado jugador del Rayo Vallecano, Luis Advíncula, utilizará el brazalete de Perú debido a la ausencia en el campo de Paolo Guerrero. Bolt es el mejor referente, junto a Jefferson Farfán, de la Blanquirroja en el fútbol europeo. Ante Costa Rica, se espera ver su mejor versión de juego.

Otras novedades de Perú ante Costa Rica

Para esta ocasión el técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, deberá cuidar a sus futbolistas tocados en el amistoso frente a Costa Rica, entre ellos el defensa Carlos Zambrano, los centrocampistas Yoshimar Yotún y Jesús Pretell y el delantero Jefferson Farfán, que arrastran lesiones musculares.

También en Perú será duda el portero Patricio Álvarez, que este lunes no se entrenó al padecer una conjuntivitis, por lo que las bajas pueden ser una ocasión para que Gareca pruebe al defensa Alexander Callens.

Costa Rica va por el triunfo ante Perú

Costa Rica, por su parte, aterrizó en suelo nacional el último lunes con los 23 jugadores que seguramente conformarán también la lista definitiva para la Copa de Oro, que al igual que la Copa América comienza el 14 de junio. Frente a Perú, se espera encontrar el mejor nivel para dicho torneo, pese a la ausencia de la estrella del Real Madrid, Keylor Navas.

Todavía hay incertidumbre sobre si Navas estará para el torneo de la Concacaf, ya que el principal motivo para no formar parte de la selección ante Perú es la "situación muy complicada" que atraviesa en el Real Madrid, según el seleccionador de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas.

Navas se encuentra aparentemente buscando un nuevo equipo después de haberse despedido de la afición en la última jornada de la liga española. Sin el capitán sobre la cancha ante Perú, el arco de Costa Rica será ocupado muy seguramente por Leonel Moreira, del Pachuca mexicano, que gana posibilidades de disputar la Copa de Oro.

Matosas buscará una nueva victoria tras el triunfo conseguido en marzo por 1-0 ante Jamaica, que cortó un mal inicio en el banquillo de Costa Rica, donde había acumulado dos derrotas consecutivas frente a Estados Unidos (2-0) y Guatemala (1-0).

Para Costa Rica, esta será su única prueba antes de la Copa Oro, donde está encuadrada en el Grupo B junto a Nicaragua, Haití y Bermudas, mientras que Perú tendrá otro amistoso en Lima el domingo 9 de junio contra Colombia antes de su aventura en la Copa América, donde está en el Grupo A con Venezuela, Bolivia y Brasil.

Historial de los Perú vs. Costa Rica

Perú y Costa Rica han disputado 8 partidos oficiales con cuatro victorias para la Blanquirroja, 2 para la Sele y un empate. El último amistoso se desarrolló en el pasado mes de noviembre de 2018 con triunfo (3-2) a favor de los Ticos. Jonathan McDonald, Allan Cruz y Joel Campbell hicieron los tantos de la visia, mientras que Rául Ruidíaz y Jefferson Farfán anotaron para el equipo del profesor Ricardo Gareca.

Cómo ver el Perú vs Costa Rica en vivo y directo desde la TV

En Perú, el partido de la Blanquirroja frente a Costa Rica será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de la Latina, disponible en la parrilla de canales de los servicios de cable de Movistar TV (Canal 2 y Canal 702), DirecTV (Canal 197 y Canal 1192) y Claro TV (Canal 2 y Canal 502). Asimismo, el canal Movistar Deportes -solo disponible para los clientes en Movistar TV- por Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD), mientras que en Costa Rica lo pasará los canales Teletica Canal 7, Teletica Radio y Teletica En Vivo.

A qué hora juegan Perú vs Costa Rica EN VIVO

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Qué canales transmiten el Perú vs Costa Rica en directo y en vivo

Perú: Movistar Deportes y Latina.

Brasil: SporTV 3.

Costa Rica Teletica Canal 7, Teletica Radio y Teletica En Vivo.

Holanda: Fox Sports 5 y Fox Sports Go.

Omán: beIN Sports HD 2.

Qatar: beIN Sports HD 2.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 2.

Internacional: PPV, Bet365.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Latina

Movistar TV: Canal 2.

DirecTV: Canal 197.

Claro TV: Canal 502.

Movistar TV HD: Canal 702.

DirecTV HD: Canal 1192.

Claro TV HD: Canal 502.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Movistar Deportes

Movistar Deportes: 703.

Movistar Deportes HD: 703.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Teletica

UHF: Canal 7

TDT: Canal 7.1 (HD)

TDT: Canal 7.2 (XperTV HD)

TDT: Canal 7.3 (Teletica Móvil)

TDT: Canal 7.4 (Teletica Radio)

Cabletica PlusTV: Canal 7.

Claro TV: Canal 138.

Sky Sports: Canal 187.

Tigo Star: Canal 7.

Cabletica: Canal 7 (SD), Canal 700 (HD) y Canal 17 (Diferido 2 horas).

Costa Rica Tigo: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

Guatemala Galaxy Cable: Canal 75.

Guatemala TVO Telecom Oriente: Canal 80.

Paraguay VCC: Canal 11 (Análogico) y Canal 606 (Digital).

México Telecable: Canal 48.

Kolbi: Canal 7 (Analógico) y Canal 40 (Digital).

Telecable: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD).

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: NARRACIÓN EN MOVISTAR DEPORTES

Narración: José Carlos Armendáriz.

Comentarios: Ramón Quiroga y Diego Rebagliati.

Cancha: Michael Succar y Pedro García.

Explanada: Daniella Fernández y Raúl Castagneto.

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: NARRACIÓN EN LATINA

Narración: Freddy Cora

Comentarios: Eddie Fleishcmann y Sergio 'Checho' Ibarra

PERÚ VS COSTA RICA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, "Canchita" Gonzales, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Costa Rica: Leonel Moreira; Giancarlo González, Kendall Waston, Keysher Fuller, Ronald Matarrita; Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín; Joel Campbell y Jonathan McDonald.

Entrenador: Gustavo Matosas.

LOS 23 CONVOCADOS DE PERÚ PARA LA COPA AMÉRICA BRASIL 2019

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).

Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).

Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).