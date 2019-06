Rafael Dudamel aconsejó el fichaje de Jan Hurtado a Boca Juniors

Seleccionador de la absoluta de Venezuela, seleccionador de las juveniles de la 'Vinotinto'... y hasta consejero de clubes profesionales. Rafael Dudamel reveló que tuvo una conversación con el técnico de Boca Juniors por uno de las sensaciones del fútbol venezolano, Jan Hurtado.

"Tuve una conversación con (Gustavo) Alfaro y le di las mejores referencia posibles. Tiene 19 años, pero un nivel de madurez para jugar y triunfar en cualquier equipo", explicó Dudamel en zona mixta tras la clasificación de Venezuela a los cuartos de final de la Copa América 2019.

Aunque no está convocado a la Copa América 2019, Jan Hurtado representa el presente y el futuro de Venezuela. El delantero la rompió en el Sudamericano Sub-20 y su futuro está lejos de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Es más, el venezolano no se ha presentado a la pretemporada de su club y ha provocado la amargura de su DT, Indio Ortíz. "Hurtado creo que no quiere venir acá. Hay que decir la verdad", afirmó.

Según medios argentinos, la idea de Gimnasia y el grupo inversor dueño de su pase es colocar a Jan Hurtado en Europa. Ya rechazaron una oferta de 5 millones de euros de la Sampdoria. En caso no encontrar ninguna oferta tentadora, la opción de Boca Juniors coge fuerza.

Rafael Dudamel, por otra, se mostró en contra de que selecciones invitadas jueguen la Copa América. "Considero que la Copa América tiene que ser de la CONMEBOL, de selecciones sudamericanas. No he estado de acuerdo en que un invitado como Japón le haya restado importancia a la competición trayendo jugadores en mayoría de la Sub 23, es una falta de respeto a la competición", sentenció.

EL DATO:

Jan Hurtado anotó 3 goles con Gimnasia en el 2019. Le anotó a Colón y San Lorenzo en la Superliga Argentina, y a Defensa y Justicia por la Copa de la Superliga.