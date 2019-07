¡Paren las orejas! DT del Morelia aprueba salida de Edison Flores

Edison Flores tiene el visto del técnico Javier Torrente, del Morelia, para seguir su carrera en Europa, donde el Lokomotiv de Rusia es el club más interesado en hacer realidad el fichaje del Orejas. El técnico del club mexicano asegura que ya tomó sus preocupaciones y tiene las variantes necesarias para cubrir el puesto del volante de la selección peruana, pieza clave de Ricardo Gareca en la última Copa América.

"Yo digo que tenemos un plantel de 20 futbolistas que pueden ser titulares, que esta posibilidad surgió debido a la Copa América y los goles que ha venido convirtiendo Edison Flores, por eso la llegada de Mendoza y Villafáñez que nos pueden dar un fútbol parecido al de Flores", dijo Javier Torrente, técnico del Morelia.

Asimismo, Javier Torrente explicó que si se da la salida de Edison Flores -al Lokomotiv- esto será muy bueno para su carrera futbolística ya que podrá disputar torneos importantes como la Champions League.

"Ya fuimos tomando ciertas precauciones, no me gusta hablar de titulares y suplentes, la plantilla ya fue cubriendo ciertos lugares en los podíamos tener un tipo de problemas como este. Si (Edison Flores) se queda, qué bien, podremos disfrutar de su fútbol y si le toca una posibilidad en el extranjero (que yo no tengo información de que se pueda dar) y es un crecimiento para el jugador, tanto económico como futbolístico, o de ir a jugar Champions, UEFA y es lo que le conviene, adelante".

Agente de Edison Flores

Carlos Gonzáles, representante de Edison Flores, confirmó en Radio Ovación que el Orejas tiene oferta importantes de Rusia.

"Edison Flores tuvo un muy buen recibimiento, está muy contento. La idea es seguir, tener resultados a nivel individual y ver las opciones que van llegando por el jugador de la Selección Peruana. Hemos recibido ofertas, hay una importante de Rusia que está en evaluación",

DATO: Edison Flores está valorizado en un poco más de un millón de euros en le portal Transfermarkt.

DATO 2: Edison Flores ya tuvo dos experiencias muy importantes en Europa jugando para el Villarreal (España) y Aalborg BK (Dinamarca).