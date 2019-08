Colombia vs Costa Rica EN VIVO vía ESPN Play y Latina: semifinal de fútbol femenino en Lima 2019

Colombia vs Costa Rica EN VIVO vía ESPN Play y Latina | este martes 6 de agosto desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en semifinal del fútbol femenino por los Juegos Panamericanos Lima 2019. El encuentro se jugará en el Estadio San Marcos, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas destacadas al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección Femenina de Colombia mantiene el nivel de las participaciones anteriores en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Durante su participación en México, la primera en toda su historia, también llegó a semifinales, donde perdió ante Canadá (2-1). En la pelea por el tercer lugar, tampoco pudo celebrar victoria y se perdió 1-0 ante el combinado local.

Mañana la Selección Colombia Femenina de Mayores buscará el paso a la final de los @Lima2019Juegos. ¡Todo el país junto a ustedes!



🇨🇴 vs. 🇨🇷#CorazónDeGuerreras #JuegosPanamericanos #VamosColombia pic.twitter.com/1l3MAJ3agN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 5, 2019

En el torneo disputado en Canadá, también volvió a ser protagonista, quedándose a nada de la medalla de oro, pues cayeron goleadas ante Brasil en la final (4-0). Bajo las órdenes del entrenador Nelson Abadía, la nueva Colombia Femenil buscará su segunda victoria en Lima 2019, ya que superó el Grupo A con los siguientes resultados: 0-0 Paraguay, 2-0 Jamaica y 2-2 México. Invictas.

La representación femenina de Costa Rica no será fácil de superar, además de que vuelve a las semifinales, luego de 20 años sin entrar a esta etapa. La única vez fue en Winnipeg 1999 (Canadá), cuando se quedó con la medalla de bronce (3° lugar). En 2003; 2011 y 2015 solo se quedó en la fase de grupos, mientras que en el 2007 no logró su clasificación. ¿Esta vez se meterá a la final?

En el Grupo B, las ‘Ticas’ se quedaron con el primer lugar por una mejor diferencia de goles con Argentina, con la que igualaron en puntos (7 en total). La selección femenina de Costa Rica venció 3-1 a Panamá y Perú, mientras que igualaron 0-0 ante las albicelestes en la última fecha. Priscilla Chinchilla es la goleadora con sus dos anotaciones, aunque tendrán que pulir detalles en defensa.

📹 Así se prepara la #SeleFemenina 🇨🇷 de cara al encuentro ante la @FCFSeleccionCol 🇨🇴 en las semifinales de los Juegos Panamericanos #Lima2019. #VamosTicas pic.twitter.com/N1D7GW2Q5E — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) August 5, 2019

Colombia vs Costa Rica: Posibles alineaciones en semifinales de fútbol femenino en Lima 2019

XI Colombia: Catalina Pérez; Manuela Vanegas, Isabella Echeverri, Daniela Caracas, Carolina Arias; Diana Ospina, Jessica Caro, Leicy Santos; Natalia Gaitán, María Usme y Mayra Ramírez.

XI Costa Rica: Priscilla Tapia; Gabriela Guillén, María Elizondo, Carol Sánchez, Daniela Cruz; Lixy Rodríguez, Stephannie Blanco; Katherine Alvarado, Shirley Cruz, Raquel Rodríguez y Sofia Varela.

A qué hora juegan Colombia vs Costa Rica EN VIVO por Latina, RCN, Caracol TV y ESPN Play

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 3.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

España (Islas Canarias): 2.30 p.m. (miércoles 7 de agosto)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 3.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Francia: 3.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Alemania: 3.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Portugal: 3.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Holanda: 3.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Inglaterra: 2.30 a.m. (miércoles 7 de agosto)

Colombia vs Costa Rica EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Colombia vs Costa Rica, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.