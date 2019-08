Arsenal descarta el fichaje de Coutinho, ¿sigue en Barcelona?

El Barcelona recibe un mala noticia del Arsenal. Cuando todo iba encaminado por el traspaso de Philippe Coutinho, ahora todo la situación dio un gira de 180 grados en las negociaciones. La directiva de los gunners ha decidido retirar su oferta y avanzar con el fichaje del escocés Kieran Tierney, jugador del Celtic de Glasgow.

La información desvelada por Fabrizio Romano indica que, ahora, el Arsenal cerrará el pase de Kieran Tierney por un precio mucho más cómodo que el de Philippe Coutinho.

