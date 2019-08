Cruz Azul vs LA Galaxy [Televisa TUDN en vivo] Ver gratis Leagues Cup

Televisa TUDN EN VIVO Cruz Azul vs LA Galaxy ONLINE Partido de hoy Leagues Cup 2019 vía ESPN y Canal NU9VE | La "Máquina Cementera", con la presencia del peruanao Yoshimar Yottún, y los "Galácticos", con el sueco Zlatan Ibrahimovic, se enfrentarán este martes 20 de agosto, a partir de las 9.30 p.m. (hora de Lima y México), en el Dignity Health Tennis Center por la semifinal de las Leagues Cup 2019.

Tras despachar en cuartos al Chicago Fire por 2-0 en los Estados Unidos, Cruz Azul ahora apuntar a dar la sorpresa frente a otro gigante de la MLS: LA Galaxy, el equipo del sueco Zlatan Ibrahimovic, en el Dignity Health Tennis Center.

La presencia del volante nacional Yoshimar Yotún ha sido confirma por el técnico del Cruz Azul, Pedro Caixinha, para este único partido de la semifinal de la Leagues Cup 2019. Se especuló que Zlatan Ibrahimovic y Cristian Pavón serían bajas por no aparecer en la lista de inscripción. Sin embargo, todo fue un error y ambos sí estarán presentes al duelo contra los mexicanos.

El otro jugador a tomar en cuenta en LA Galaxy es Jonathan dos Santos, quien tendrá un duelo aparte con Yoshimar Yotún (Cruz Azul).

Como dato la ultima vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en 1997 en la Final de la Liga de Campeonesde la Concacaf, donde la victoria fue para el Cruz Azul por un marcador de 5-3 sobre LA Galaxy.

Cruz Azul (Pedro Caixinha)

"Hay algunas similitudes entre la cantidad de partidos que ambos equipos han jugado. Del 11 al 25 de Agosto el Galaxy van a jugar un total de cinco partidos, pero así nos tocó a nosotros cuando jugamos 5 partidos del 16 al 31 de julio. Así que cada quien tiene la responsabilidad de elegir a los jugadores que van jugando cada partido dependiendo del enfoque que tienen en las competencias en las que participan. Cruz Azul es un club grande y tenemos que pensar en ganar todos los torneo en los que participamos, más estando a 90 minutos de avanzar a una final", Pedro Caixinha.

LA Galaxy (Guillermo Barros Schelotto)

"Cruz Azul es un equipo grande de México. Conozco a casi todos los jugadores, conozco al técnico, tengo una excelente relación con él, nos hemos enfrentado cuando dirigía a Santos y yo a Lanús", dijo Guillermo Barros Schelotto, técnico de los LA Galaxy.

A qué hora juegan EN VIVO Cruz Azul vs LA Galaxy por TUDN de Televisa

Perú: 9.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Cruz Azul vs LA Galaxy en TUDN de Televisa por Leagues Cup 2019

México: TUDN En Vivo, TUDN, Canal 5 y Canal Nu9ve.

Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Cruz Azul vs LA Galaxy | Canales TV

Cómo ver EN VIVO Streaming TUDN de partido Cruz Azul vs LA Galaxy

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

Partidos de hoy Leagues Cup 2019 EN VIVO por Cruz Azul vs LA Galaxy vía TDN

Partido: Cruz Azul vs LA Galaxy

Día: martes 20 de agosto

Hora: 7.30 (Lima y México)

Estadio Azteca.

Torneo: Leagues Cup 2019

Etapa: Semifinal (único partido)

Canal: TUDN, Televisa, ESPN 2 y Nu9eve.

Partido: América vs Tigres

Día: martes 20 de agosto

Hora: 9.30 (Lima y México)

Estadio: Dignity Health Tennis Center

Torneo: Leagues Cup 2019

Etapa: Semifinal (único partido)

Canal: TUDN, Televisa, ESPN 2 y Nu9eve.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Cruz Azul vs LA Galaxy: así pagan las casas

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Cruz Azul vs LA Galaxy

LA Galaxy: Julián Araujo, Giancarlo González, Dave Romney, Jorgen Skelvik​; Servando Carrasco, Emil Cuello; Efraín Álvarez, Jonathan dos Santos, Cristian Pavón; y Zlatan Ibrahimovic.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Cruz Azul: Jesús Corona; José Madueña, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Juan Escobar; Roberto Alvarado, Rafael Bacca, Yoshimar Yotún; Jonathan Rodríguez, Milton Caraglio y Orbelín Pineda.

Entrenador: Pedro Caixinha.