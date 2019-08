ESPN tilda a Paolo Guerrero como 'Actor de año' por fingir penal ante el Flamengo [VIDEO]

Paolo Guerrero no tuvo una de sus mejores noches con el Internacional de Porto Alegre y terminó perdiendo 2-0 en el Maracaná, ante el Flamengo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta vez Guerrero no pudo ser el gran héroe de la noche para el Internacional. En un partido muy friccionado, el ‘Depredador’ no estuvo iluminado y no pudo anotar para voltear el marcador.

Falta inexistente

Corrían los últimos minutos del primer tiempo, cuando Paolo Guerrero recibe una pelota en el centro del área que el defensa rival intenta quitarle, producto de la fricción el delantero peruano cae al suelo y reclama falta.

El árbitro del partido pidió ver el VAR, mientras que el cuerpo médico del Inter atendía al ‘Depredador’, minutos después con el reporte del vioarbitraje decidió no cobrar ninguna falta y reanudar con las acciones del juego.

Lo califican como actor de Hollywood

En la repetición de la jugada se puede apreciar que la disputa entre ambos jugadores fue limpia y que no hubo dicha falta que Paolo reclamaba, este hecho sin duda molestó a algunos medios que no dudaron en tildar la acción como una ‘Actuación nivel Hollywood”.

#Video ¡PAOLO SE QUEDÓ CON EL PREMIO AL ACTOR DEL AÑO! El peruano cayó en el área, pidió penal, pero... ¡hizo una de cine!https://t.co/4XROlg2o3z — SportsCenter (@SC_ESPN) 22 de agosto de 2019

Hinchas del Flamengo no lo olvidan

Como era de esperar los hinchas del ‘Mengao’ que llenaron el Maracaná, no iban a dejar pasar la oportunidad de recordarle a Guerrero su pasado en ‘Fla’, por lo que llenaron de pifias, abucheos e insultos al peruano, durante todo el partido

Pero Paolo Guerrero no se quedó callado y muy a su estilo respondió haciendo un gesto con la mano, en donde se refería al marcador (2-0) y prometía voltear el resultado en el partido de vuelta en Porto Alegre, el próximo miércoles 28 de agosto.