Tigres vs América [Televisa TUDN en vivo] PT 1-0 en directo Liga MX

Televisa TUDN EN VIVO Tigres vs América ONLINE Univisión Partido de hoy Liga MX 2019 | Felinos y Águilas volverán a chocar tras la League Cup 2019 pero esta vez en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX 2019. El encuentro se desarrollará en el Estadio Universitario de Nueva León a partir de las 9.05 p.m. (hora de México) y será televisado por el canal Univisión, TUDN y Televisa Deportes. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

PRIMER TIEMPO

35' Disparo de Lucas Zalarayán.

MIN⏱️35' TIG 1⃣ - 0⃣ AME @Lucazelarayan31 intenta un disparo tras una descolgada de @TigresOficial, pero la defensa le tapa el envío.#VamosXTresPuntosMás pic.twitter.com/3wtIBMJNZ7 — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

29' Por poco se viene el segundo Tigres. Otra vez Quiñones.

MIN⏱️29' TIG 1⃣ - 0⃣ AME Luis Quiñones estrella un balón en el travesaño y se le niega el segundo gol. ¡aya disparo!#VamosXTresPuntosMás pic.twitter.com/yDDUyXEAnc — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

29' Sigue el partido.

¡GOL DE TIGRES! Luis Quiñones pone el 1-0 parcial sobre el América

28' Luis Quiñones (Tigres) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Guido Pizarro.

📹Revivamos el primer gol del partido con esta toma a nivel de cancha, obra de Luis Quiñones. ¡Golazo! ⚽️🔥 pic.twitter.com/3ihtwHDpKK — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

24' Remate rechazado de Emanuel Aguilera (América) remate con la derecha desde fuera del área.

19' Enner Valencia (Tigres) ha recibido una falta en la banda derecha.

12' Remate fallado por Bruno Valdez (América) remate con la derecha desde mas de 30 metros muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.

7' Tiro libre para los Tigres. ¡Ufff! Por poco se viene el primero. El cabezazo de Hugo Ayala pasó pegado al palo izquierdo de Guillermo Ochoa. Tigres, por ahora, es superior al América.

MIN⏱️08' TIG 0⃣- 0⃣ AME Gran centro de @Lucazelarayan31 buscando un rematador, @hugoac_4 la encuentra de cabeza y la coloca cerca del poste izquierdo. ¡Muy cerca!#VamosXTresPuntosMás pic.twitter.com/KBHLUAvVCi — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

4' Disparo de André Pierre-Gignac es controlado por Guillermo Ochoa. Buen ataque de parte de los Tigres.

MIN⏱️04' TIG 0⃣- 0⃣ AME Primer disparo de @TigresOficial al arco americanista, por conducto de @10APG, que termina en las manos de Ochoa.#VamosXTresPuntosMás pic.twitter.com/8eF414YvaD — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

1' ¡Comenzó el partido entre Tigres y América!

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Tigres vs América por Televisa y TUDN

Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Lucas Zelarayán, Luis Quiñones, Javier Aquino y André-Pierre Gignac.

Entrenador: Ricardo Ferretti.

📝 Listo el XI con el que nuestro equipo, @TigresOficial, encarará el partido de hoy ante el @ClubAmerica. 👊🐯#VamosXTresPuntosMás pic.twitter.com/U87ccjxRwD — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Rubén González, Sebastián Córdova, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen y Roger Martínez.

Entrenador: Miguel Herrera.

- Se confirma el regreso del "Memo" Ochoa en el arco del América.

- Así luce el vestuario del club América de México.

- En 54 partidos: 19 triunfos para los Tigres; 16 para el América. Se registran 19 empates. 83 goles a favor de los Tigres sobre 78 del América.

- Así fue la llegada de los jugadores del América.

- Tigres tiene un ligero dominio sobre el América en torneos cortos, ya que ha ganado 19 de 54.

🤜🏼🤛🏼 Frente a Frente | Esta noche viviremos el enfrentamiento número 55, entre @TigresOficial y @ClubAmerica, en torneos cortos.



Presentado por @HEB_mexico.#VamosTigres 🐯 pic.twitter.com/1KcFaXlqWA — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 25, 2019

Previa Tigres vs América por TUDN ONLINE

Con 10 puntos en la tabla de la Liga MX, los Tigres de Ricardo Ferretti buscarán una nueva victoria sobre el América, rival que vencieron a mitad de semana en los Estados Unidos por la Leagues Cup tras forzar la tanda de penaltis con un empate (2-2) agónico en el minuto 90. Los felinos fueron mejores en la definición y avanzaron a la final del mencionado torneo.

Sin embargo, las cosas en el Torneo Apertura son muy diferentes. Los Tigres ocupan la quinta casilla, con 10 puntos, y necesitan sumar tres necesarios para igualar los 13 que tiene América, segundo lugar de la Liga MX, y así quedar a solo dos unidades del Santos Laguna, líder con 15 unidades en la tabla.

Formación de Tigres

Los Tigres saldrían al campo con el siguiente once para enfrentar al América: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Lucas Zelarayán, Luis Quiñones, Javier Aquino y André-Pierre Gignac.

Formación de América

América, por su parte, lo hará con el legendario Guillermo "El Memo" Ochoa bajo los tres palos. El guardameta estará acompañado con Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Rubén González, Sebastián Córdova, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen y Roger Martínez.

A qué hora juegan EN VIVO Tigres vs América por TUDN de Televisa

Perú: 9.05 p.m.

México (Centro): 8.05 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.05 p.m.

México (Noroeste): 6.05 p.m.

Ecuador: 9.05 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.05 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.05 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.05 p.m.

Colombia: 9.05 p.m.

Argentina: 11.05 p.m.

España: 3.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

España (Islas Canarias): 2.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Uruguay: 11.05 p.m.

Paraguay: 11.05 p.m.

Chile: 11.05 p.m.

Brasil: 12.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Bolivia: 10.05 p.m.

Venezuela: 10.05 p.m.

Canadá: 9.05 p.m.

Costa Rica: 8.05 p.m.

Guatemala: 8.05 p.m.

Honduras: 8.05 p.m.

El Salvador: 8.05 p.m.

Puerto Rico: 10.05 p.m.

República Dominicana: 10.05 p.m.

Panamá: 9.05 p.m.

Italia: 3.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Francia: 3.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Alemania: 3.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Portugal: 3.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Holanda: 3.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Inglaterra: 2.05 a.m. (domingo 25 de agosto)

Qué canal transmite EN VIVO Tigres vs América en TUDN de Televisa por Liga MX 2019

México: TUDN En Vivo, TUDN, Canal 5 y Canal Nu9ve.

Canadá: TSN GO, TSN4, TSN1 y TVA Sports.

Costa Rica: TUDN.

El Salvador: TUDN.

Guatemala: TUDN.

Honduras: TUDN.

Nicaragua: TUDN.

Panamá: TUDN.

Estados Unidos: TUDN En Vivo, ESPN 2 y TUDN USA.

Cómo ver TDN y Televisa Deportes EN VIVO Tigres vs América | Canales TV

Sky Sports México: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Nicaragua: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Honduras: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Guatemala: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Costa Rica: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Puerto Rico: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV México: Canal 510

Izzi: Canal 504 (SD) y Canal 890 (HD).

Telecable Tampico: Canal 17.

Dónde ver Afizzionados o Izzi EN VIVO Tigres vs América | Canales TV

Vive la pasión del deporte nacional e internacional en tus dispositivos móviles. Incluye todos los partidos en vivo de Tigres como local. Membresía Mensual. Uso Residencial $ 150.00. Solo hay que ingresar al portal "afizzionados.tv/home" para iniciar tu suscribirse en el plan.

Cómo ver EN VIVO Streaming TUDN de partido Tigres vs América | Canal Univisión

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

Dónde ver futbotv Stream EN VIVO Tigres vs América | Canales TV

Traducción del inglés-FuboTV es un servicio estadounidense de televisión por Internet que se centra principalmente en canales que distribuyen deportes en vivo, incluidos NFL, MLB, NBA, MLS y fútbol internacional, además de noticias, series de televisión en red y películas.

Partidos de hoy Liga MX 2019 EN VIVO por Tigres vs América vía TUDN y Televisa Deportes

Partido: Tigres vs América

Día: sábado 24 de agosto

Hora: 9.10 (Lima y México)

Estadio Universitario de Nuevo León

Torneo: Liga MX

Etapa: Fecha 6

Canal: TUDN, Televisa, Afizzionados y Canal 5.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Tigres vs América: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Tigres: 2.10

Empate: 3.19

América: 3.45

Casa de apuestas: Te Apuesto

Tigres: 1.98

Empate: 3.10

América: 3.40

Casa de apuestas: bet365

Tigres: 2.10

Empate: 3.30

América: 3.50

Casa de apuestas: bwin

Tigres: 2.00

Empate: 3.25

América: 3.40

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Tigres vs América

