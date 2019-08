¿Se queda Neymar? Mbappé y Cavani encienden las alarmas en el PSG

Kylian Mbappé y Edinson Cavani, estrellas del PSG, se lesionaron este domingo 25 de agosto en el partido por la fecha 3 de la Ligue 1 de Francia frente al Toulouse que se disputó en el Parque de los Príncipes. Neymar no participó del encuentro debido a que aún negocia su salida rumbo al Barcelona. ¿Se quedará?

Cavani fue el primero en dañarse. Antes del cuarto de hora, con el marcador todavía en empate, el uruguayo sufrió un golpe y dejó el terreno de juego. Fue sustituido por el camerunés Eric Maxim Choupo Moting, autor después de dos de los cuatro tantos que logró el PSG.

Not what PSG fans want to see.



Mbappe grimacing as he clutches his left hamstring. pic.twitter.com/ZSNUuySqXt