Boca Juniors vs River Plate: Fecha, hora, canal y venta de entradas

Boca Juniors vs River Plate ONLINE | Clásico del fútbol argentino se jugará este domingo 1 de septiembre, a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) y 5.00 p.n. (hora de Buenos Aires), por la fecha 7 de la Superliga Argentina 2019. Revisa la programación completa con los horarios y canales de televisión disponible para este partido.

Boca Juniors logró una victoria y River Plate sufrió una derrota en la cuarta jornada de la Superliga, la última antes del superclásico del fútbol argentino que se disputará el próximo domingo en el estadio 'Monumental'.

Boca Juniors se impuso a domicilio por 0-1 ante Banfield con gol de Franco Soldano y quedó como uno de los líderes del certamen, mientras que River Plate cayó por 0-1 frente a Talleres de Córdoba gracias a la solitaria diana de Nahuel Bustos.

Luego de 29 años, Talleres se impuso a domicilio por 0-1 ante River Plate en el Monumental y logró un triunfo histórico que dejó al 'Millonario' sin invicto en la Superliga.

El solitario tanto de Nahuel Bustos le permitió al conjunto cordobés lograr su segunda victoria en el torneo ante un rival que presentó un equipo alternativo para preservar los titulares para la definición de la serie de Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

De esta manera, el equipo que dirige Marcelo Gallardo, que tuvo el estreno del chileno Paulo Díaz, sufrió el primer traspiés de la temporada justo en la antesala del superclásico de la próxima jornada ante Boca Juniors.

Venta de Entradas para el River Plate vs Boca Juniors | Precios

El martes 27 de agosto comenzará la venta de entrada para el clásico entre River Plate y Boca Juniors.

San Martín y Belgrano (bajas): $ 2700

San Martín y Belgrano (medias): $ 2900

San Martín y Belgrano (altas): $ 1400

Sívori y Centenario (medias y bajas): $ 1200

Centenario (alta): $ 840

Retiro por boleterías del club:

Viernes 30 de agosto, de 10 a 20 hs.

Sábado 31 de agosto, de 10 a 16 hs.

A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate en Buenos Aires por canal TNT Sports

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 6.00 a.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Qué canal transmite GRATIS River Plate vs Talleres EN VIVO Superliga Argentina vía TNT Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Dónde ver TNT Sports EN VIVO Boca Juniors vs River Plate por Superliga Argentina | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Boca Juniors vs River Plate | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO Boca Juniors vs River Plate | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Dónde ver TyC Sports EN VIVO Boca Juniors vs River Plate | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD).

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD).

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD).

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital).

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD).

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital).

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD).

Dibox: Canal 103 (HD).

Partidos fecha 7 de Superliga Argentina 2019 | Boca Juniors vs River Plate

Partido: Colón vs Rosario Central

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Brigadier General Estanislao López

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Atlético Tucumán vs Arsenal

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental Presidente José Fierro

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Newll's Old Boys vs Huracán

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Marcelo Alberto Bielsa

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Talleres vs Aldosivi

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Mario Alberto Kempes

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15

Canal: Fanatiz USA

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental

Etapa: fecha 7

Hora: 3.00 p.m.

Canal: FOX Sports 2, TNT Sports, TyC Sports, ESPN, TV Pública y FOX Sports Premium Argentina

Alineaciones y Formaciones probables del Boca Juniors vs River Plate

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas, Marcone, De Rossi, Villa, Tevez, Obando, Soldano.

Entrenador: Gustavo Alfaro.