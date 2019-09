Neymar arrepentido por su comportamiento en el PSG [FOTO]

Neymar vuelve a jugar un partido con la camiseta del PSG, desde aquel último 11 de mayo cuando disputó el encuentro ante el Angers por la jornada 36 de la Ligue 1, hace más de cuatro meses y su regreso ha despertado la expectativa de todos los aficionados del club.

El brasileño sabe que la vuelta al Parque de los Príncipes, no será nada fácil y no precisamente por el tema futbolístico, sino por la compleja relación que mantiene con la hinchada parisina, que no le perdona haber expresado en varias oportunidades sus ganas fervientes de irse del club.

Por lo que en vías a una posible reconciliación con la afición del PSG, ha optado por mandar un mensaje antes de su primer partido de esta temporada frente el Estranburgo:

“¡Corre, corre como si fuera el último día de tu vida! Dios nos bendiga y proteja” fue lo que escribió el delantero en su cuenta de Instagram. Neymar será titular en este encuentro que corresponde a la jornada cinco de la liga francesa.

Estas líneas de jugador ‘carioca’ llegan justo después del comunicado que lanzó los Ultras del PSG, hinchada del club, misma en la que le expresan su profundo descontento con su permanecía en el equipo y le prometen ser ‘indiferentes con el futbolista’.

Asimismo, afirman que el delantero ha faltado el respeto a la hinchada y al club en varias ocasiones y que ya no están dispuestos a permitirlo, además afirman que “El camino a la redención será largo”.

Barcelona no lo fichará en el próximo mercado de fichajes

El presidente del club, María Bertomeu, anunció que es imposible que intenten fichar a Neymar para el mercado de invierno, que se abre en el mes de enero, aduciendo que la plantilla estaría completa y que analizaran si van por el jugador en el mes de julio.