Ajax vs Lille EN VIVO ONLINE por el inicio de la Champions League

Ajax se enfrenta con Lille por la jornada 1 de la Champions League EN VIVO ONLINE vía ESPN este martes 17 de setiembre a las 2:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Johan Cruyff Arena y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El cuadro holandés alcanzó esta instancia después de superar la fase previa, imponiéndose en las anteriores llaves sobre el PAOK y el APOEL. El conjunto de Erik ten Hag quiere su revancha tras llegar hasta la semifinal de la pasada edición, cayendo ante el Tottenham.

Así mismo, el vigente campeón de la liga holandesa se encuentra imparable en la Eredivisie, acumulando cuatro victorias y un empate en el transcurso del torneo doméstico. Los "Herederos de Cruyff" se ubican primeros en la liga, al igual que el PSV.

Ten Hag se mostró optimista con la pareja de volantes formada por Edson Álvarez y Lisandro Martínez, para ocupar la labor que desempeñaron Frenkie de Jong y Lasse Schöne en la temporada pasada. El DT neerlandés apostará por el mexicano y el argentino para apropiarse del mediocampo.

"Son los jugadores de conexión entre defender y atacar. Deben poder pensar y actuar rápidamente. Los jugadores deben agregar algo en la construcción y la ofensiva, completamente en el estilo de juego dinámico que seguimos en Ajax. Pero al mismo tiempo, el centrocampista controlador también debe controlar el equilibrio en caso de pérdida de la pelota, quitar las bolas y poder jugar espacios", declaró el técnico del Ajax en conferencia de prensa.

Por otro lado, el Lille retornará a la Champions League después de cinco temporadas, habiendo sido su última participación en la edición 2014-2015. En ese entonces, el cuadro francés quedó eliminado en los playoffs de la fase previa ante el Porto.

