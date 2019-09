Chivas vs Morelia [Azteca EN VIVO] Ver gratis vía TUDN por Liga MX

Azteca EN VIVO Chivas vs Morelia ONLINE TUDN, Sky y Chivas TV Partido de hoy Apertura 2019 Liga MX | Con Edison Flores, el Monarcas recibe a los de Guadalajara este viernes 20 de septiembre (9.00 p.m. hora de Perú México) en el Estadio Morelia, de la ciudad de Michoacán, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga MX. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

El Morelia del entrenador argentino Pablo Guede recibirá mañana a las Chivas de Guadalajara confiado en sumar de a tres para confirmar el buen paso en el Apertura del fútbol mexicano. Además, el peruano Edison Flores cuenta con altas posibilidades de ser titular luego de sus dos asistencias que hizo en la última victoria sobre el Toluca.

Luego de superar el pasado domingo al Toluca en su propio estadio, el Morelia de Edison Flores se metió en la zona de clasificación con 13 puntos, consecuencia de cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas.

"Chivas ha ido cambiando su forma de juego, ha encontrado orden sin perder verticalidad, algo que no se nota a simple vista, pero que nos ocupará en nuestro juego. Ahora sale con balón controlado desde atrás y con mucha gente al ataque, tienen clara una propuesta futbolística, así que se nos va a indigestar", indicó el entrenador de Edison Flores.

El Morelia suma siete puntos de nueve posibles desde la llegada de Guede, quien cambió la cara de un equipo que carecía de estabilidad en los resultados.

El duelo, uno de los dos que abrirá este viernes la décima jornada, está rodeado de expectativas porque el Chivas viene de vencer 1-0 al Atlas en el Clásico tapatío y se ha planteado iniciar el camino de regreso a los buenos resultados.

Chivas aparece duodécimo de la tabla con 11 unidades y necesita de la victoria para acercarse a la lista de los ocho mejores, lo que permite predecir un partido abierto con ambos cuadros en busca de goles.

A qué hora juega EN VIVO Chivas vs vía Azteca, TUDN y Sky Sports

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 8.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Francia: 3.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Alemania: 3.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Portugal: 3.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Holanda: 3.00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

Inglaterra: 2.00 a.m. (sábado 21 de septiembre))

Qué canal transmite EN VIVO Chivas vs Morelia vía Azteca Canal 7 y TUDN | Canales TV

Costa Rica: Sky HD.

República Dominicana: Sky HD.

El Salvador: Sky HD.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Estados Unidos: TUDN USA y TUDN En Vivo.

Dónde ver Azteca TV EN VIVO Chivas vs Morelia | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Partido de hoy Liga MX Torneo Apertura 2019 EN VIVO Chivas vs Morelia

9.00 p.m. Atlas Toluca: Sky, Blue To Go y TUDN.

9.00 p.m. Morelia vs Chivas: Sky HD, Azteca, TUDN y Chivas TV.

Cómo ver EN VIVO Streaming TUDN de partido Chivas vs Morelia | Canales TV

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

Dónde ver EN VIVO Chivas TV vía TDN o TUDN EN VIVO Chivas vs Morelia

Chivas TV ("Chivastv.mx") es una plataforma de Internet mexicana dedicada exclusivamente a trasmitir contenido relacionado al Club Deportivo Guadalajara, así como sus partidos de local en la Primera División de México y en la Copa MX. Es el medio televisivo oficial del club. Este es transmitido por TDN.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Chivas vs Morelia: cuotas de casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Morelia: 2.25

Empate: 3.30

Chivas: 3.00

Casa de apuestas: Betsson

Morelia: 2.20

Empate: 3.35

Chivas: 3.00

Casa de apuestas: Te Apuesto

Morelia: 2.15

Empate: 3.15

Chivas: 2.95

Casa de apuestas: bwin

Morelia: 2.30

Empate: 3.30

Chivas: 2.75

Casa de apuestas: bet365

Morelia: 2.20

Empate: 3.40

Chivas: 3.20

Casa de apuestas: Betfair

Morelia: 2.20

Empate: 3.25

Chivas: 2.90

Alineaciones y Formaciones Probables EN VIVO Chivas vs Morelia

Morelia: Sosa; Velarde, Martínez, Achiller, Vegas; Ramírez, Roca, Del Ángel, Edison Flores, Luis Mendoza y Aristeguieta.

Entrenador: Pablo Guede.

Chivas Guadalajara: Gudiño; Briseño, Sepúlveda, Sánchez, Ponce; Molina, Villalpando; Brizuela, Pulido, Vega; y Oribe Peralta.

Entrenador: Tomás Boy.