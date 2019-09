DT del Rayo Vallecano: “Tienen miedo a ganar, estoy enfadado… varios perderán el puesto” [VIDEO]

El Rayo Vallecano aspira a regresar lo más pronto posible a La Liga Santander, tras su descenso la temporada pasada. A pesar de no tener muchos tropiezos en esta nueva campaña, todavía con el peruano Luis Advíncula en sus filas, han quedado relegados al no poder mantener los resultados cuando ya parecían dominadores. Paco Jémez, el DT, está furioso por ello.

Jugando en casa, el club madrileño tomó ventaja en el inicio de la segunda parte, pero poco tiempo después el Almería reaccionó y colocó el empate final 1-1. El entrenador consideró que sus jugadores no cumplieron a cabalidad con lo ordenado y desató su ira en conferencia de prensa. “En la primera parte tuvimos una gran actuación y también un buen inicio en la segunda”, inició.

De ahí en adelante, iniciaron las críticas. “Cuando hemos metido el gol, todos han tenido miedo, esa es la explicación... Es una cuestión de miedo, pero miedo importante, miedo a ganar. Eso hay que quitarnos de la cabeza, porque nos puede hundir”, añadió Paco Jémez. Todos los presentes en la conferencia de prensa lucieron sorprendidos con la actitud del polémico DT.

“Estoy enfadado por la segunda parte. Ninguno ha sido capaz de tener los santos hue... de jugar al fútbol. Yo permito cualquier cosa y los defiendo, pero el miedo es suyo. Ellos solos tienen que responder, no les puedo ayudar”, replicó el líder del Rayo Vallecano. Luego, envió una fuerte amenaza para Luis Advíncula y sus demás compañeros que jugaron ante Almería.

Paco Jémez reveló lo que busca en su equipo en el futuro. “No me gustó el Rayo en la segunda parte, pero si en la primera. Al equipo le cuesta anotar goles, nos cuesta materializar las ocasiones. Quiero que completen un partido a buen nivel. Con jugar bien una sola parte no alcanza, menos para los objetivos que tenemos trazados”, replicó. Siempre a su estilo, no se guardó nada.

“Eso si me enfada, es más, posiblemente a varios les cueste el puesto”, dijo, notoriamente molesto, por lo que se prevé cambios para la siguiente fecha en la Liga SmartBank. La próxima fecha visitarán al Fuenlabrada, un rival directo en la lucha por el ascenso. Actualmente Rayo Vallecano es 9° con 10 puntos, mientras que su rival de turno es 4° con 13 unidades.