Mustafi ante las críticas en el Arsenal: “No soy el segundo peor defensa del mundo” [VIDEO]

La carrera de Shkodran Mustafi continúa en la Premier League de Inglaterra, pero su nivel ha sido muy criticado por los hinchas y algún sector de la prensa. Incluso, una reciente encuesta llevó a colocar al defensor dentro del peor equipo del mundo, situación que no ha caído bien en el alemán y decidió hablar ante la prensa, dejando su molestia ante ello.

“No soy el segundo peor defensa del mundo. Me gustaría saber cómo habrían sido los resultados si se hubiese hecho la encuesta entre los mejores entrenadores de Europa”, explicó Shkodran Mustafi a Der Spiegel. Y es que, a pesar de la gran continuidad que ha tenido con el Arsenal, sus actuaciones no han colmado las expectativas que se tenían previamente.

De la misma forma, el ex Valencia ha reconocido que tampoco atraviesa su mejor momento, desde hace un tiempo. “He cometido algunos errores y eso ha generado un problema que nunca antes había vivido”, señaló Mustafi. Por ahora, producto también de algunas lesiones, Unai Emery lo ha dejado de lado, incluso se especuló que podría dejar el equipo.

Esta es la cuarta temporada de Shkodran Mustafi con los ‘gunners’, revelando también que ha tenido tiempos duros. “Hubo días en los que sí dudé de mí, pero mi mujer siempre ha sido un apoyo. Recuerdo que me dijo algo que me ayudó: 'Si eres tan malo, nunca habrías sido campeón del mundo ni habrías fichado por el Arsenal'. Eso me hizo llevar las cosas mejor”, añadió.

Otra cosa que también ha incomodado al campeón del mundo con Alemania en el 2014 es que lo critiquen sin saber los antecedentes. En la misma entrevista, mencionó: “Me perdí tres semanas y tuve que jugar sin haber entrenado por necesidad del entrenador. Tras el partido recibí muchas críticas a través de las redes sociales y en artículos”.

“Puedo tolerar las críticas, pero todos se han vuelto irracionales. Llega el punto en el que la gente me culpaba por las derrotas en las que no había jugado... Creo que el fútbol se ha vuelto más inhumano y las redes (internet) han contribuido a ello gracias al anonimato. La gente descarga directamente sus frustraciones contra nosotros”, sentenció Shkodran Mustafi.

EL DATO

Shkodran Mustafi todavía no ha debutado en la Premier League, pero si ha jugado 90 minutos en la Carabo Cup, en la goleada 5-0 del Arsenal vs Nottingham Forest.