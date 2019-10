Flamengo vs Fortaleza EN VIVO vía Premiere FC: hora, canales y alineaciones por el Brasileirao

Flamengo vs Fortaleza EN VIVO vía Premiere FC | este miércoles 16 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 26 del Brasileirao. El encuentro se jugará en el Estádio Plácido Aderaldo Castelo, mientras que también será transmitido por la señal de SporTV y PFC Internacional. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Paulo Roberto Alves Júnior. Todavía quedan muchas fechas para el final del torneo liguero brasileño, pero el Flamengo es uno de los favoritos a quedarse con la corona. El equipo dirigido por Jorge Jesus ha conseguido un nivel impresionante, aunque la presión también juega en contra, pues ya son 10 años en los que el mengao no puede ganar el Brasileirao.

No obstante, el ‘Fla’ se encuentra en un momento de quiebre, puesto que cuenta con muchas bajas en su plantilla principal, como Diego, Giorgian De Arrascaeta y Filipe Luís. Aunque, entre las buenas noticias, se encuentra el regreso del goleador Gabriel Barbosa, que lleva 18 tantos en lo que va de la temporada a nivel local, tras su participación con Brasil. Rodrigo Caio también podrá estar.

El favoritismo es claro para el Flamengo, que lleva un total de 15 partidos invictos, con 12 victorias y 3 empates en total. Los más recientes triunfos fueron 1-0 ante Chapecoense, 3-1 al Atlético Mineiro y 2-0 sobre Athletico Paranaense. Lo contrario sucede con Fortaleza, que ha tenido una temporada muy irregular, estando ubicado actualmente cerca de los puestos al descenso.

La más reciente presentación cayeron por la mínima diferencia en su visita a Vasco, aunque también tienen una buena racha en condición de local: vencieron 1-0 a Botafogo y 2-0 a Chapecoense. En la misma condición, solo tienen un antecedente reciente con Flamengo. Fue en el 2016 por la Copa do Brasil, duelo que Fortaleza ganó 2-1. Mientras que en la primera rueda actual, el mengao ganó 2-0.

Focados no confronto de amanhã. Preparação encerrada nesta tarde 💪🏽👊🏽 Amanhã a bola rola para Fortaleza x Flamengo. Pra cima deles, Leão! #VamosFortaleza #FortalezaEC pic.twitter.com/DPxMRrMU3b — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) October 15, 2019

Flamengo vs Fortaleza: Posibles alineaciones por el Brasileirao

XI Flamengo: Diego Alves; Joao Lucas, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Rene; Willian Arao; Vitinho, Gerson, Lucas Silva; Gabriel Barbosa y Vitor.

XI Fortaleza: Boeck; Tinga, Paulão, Adalberto, Carlinhos; Felipe, Juninho; Edinho, Andre Luis, Osvaldo y Paulista.

¿En qué canales ver el Flamengo vs Fortaleza por el Brasileirao EN VIVO?

Brasil: Premiere FC Brasil, SporTV

Portugal: Canal 11

Uruguay: PFC Internacional

