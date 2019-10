Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 16 de octubre de 2019

Partidos de hoy miércoles 165 de octubre, transmisión Fútbol EN VIVO.| La agenda futbolística tras los amistosos fecha FIFA nos trae el retorno de algunas ligas, como es el caso del Brasileirao, la Copa Bicentenario, Copa Argentina, la Copa Colombia, el fútbol uruguayo, entre otras. Conoce cómo verlo ONLINE GRATIS.

Entre los duelos más llamativos de la jornada se encuentran los enfrentamientos que hay en el Brasileirao, en el cual Flamengo visitará al Fortaleza en busca de un triunfo.

Además, otro duelo que marcará el día tendrá lugar por la Copa Bicentenario, con el choque entre Cantolao y Sport Huancayo por el duelo de ida de las semifinales del certamen.

A continuación puede ver la lista de todos los partidos de la jornada de este 16 de octubre.

Copa Bicentenario

La Copa Bicentenario conocerá hoy al primer finalista. Academia Cantolao chocará y Sport Huancayo se verán las caras hoy desde las 20:00 horas.

20.00 Cantolao vs Sport Huancayo

La Liga Smartbank

14.00 Fuenlabrada vs Real Zaragoza

Brasileirao

El Brasileirao está de candela y Flamengo tendrá que cuidar su ventaja en el certamen frente a Palmeiras. El 'Fla' visitará a Fortaleza, mientras que Palmeiras recibirá a Chapecoense en busca de reducir la diferencia.

17.15 CSA AL VS Atlético Mineiro

17.15 Gremio vs Bahía

18.00 Fortaleza vs Flamengo

19.00 Cruzeiro vs Sao Paulo

19.00 Palmeiras vs Chapecoense

19.30 Vasco Da Gama vs Botafogo

19.30 Goias vs Corinthians

Copa Argentina

La Copa Argentina conocerá a los próximos semifinalistas del certamen, etapa en la que ya se encuentra River Plate.

13.35 Central Córdoba de Santiago vs Estudiantes

19.10 Colón vs Atlético Estudiantes

Primera División Chile



16.30 Unión La Calera vs Universidad Católica

19.00 Colo Colo vs Huachipato

Copa Colombia

18.30 Tolima vs Deportivo Cali

20.30 Independiente Medellín vs Deportivo Pasto



Copa Paraguay

15.45 Cristobal Colon Nemby vs Deportivo Capiata

18.00 Guarani vs Deportivo Santini

Torneo Uruguayo



14.00 Boston River vs CA Progreso

14.00 Cerro vs River Plate

14.00 Cerro Largo vs Juventud de las Piedras

14.00 Danubio vs Fenix

18.00 Plaza Colonia vs Nacional