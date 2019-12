Esposa de Anthony Martial revela el sufrimiento que vivían con José Mourinho

José Mourinho se fue de Manchester United dejando varios anticuerpos con la directiva y jugadores. Ahora, varios meses luego de su partida, la esposa de Anthony Martial reveló el sufrimiento que vivía el jugador en los "Diablos Rojos".

"Durante nuestros primeros dos años juntos en Manchester viví una etapa muy difícil porque José Mourinho no contaba con él. En estos casos, Anthony se calla", comenzó diciendo Melanie da Cruz a L'Equipe.

La situación era tan negativa que hasta llegaron al extremo de no ir a ciertos eventos del club para evitarse encontrar con el entrenador portugués. "Estábamos viendo a nuestro hombre caer. Lo estaba pasando tan mal que no fui a ciertos eventos para no encontrarme con el entrenador", agregó.

A pesar del mal momento, la esposa de Anthony Martial nunca criticó públicamente a José Mourinho en redes sociales. "Anthony no quería", argumenta. "Y tú tienes que quedarte donde perteneces. Pero, cuando jugaba y marca, mi orgullo quería gritar", agregó.

Anthony Martial, en la actual temporada bajo el mando de Ole Gunnar Solskjær ha disputado 14 partidos en la Premier League, 13 como titular.

EL DATO

En la actual edición de la liga inglesa, Anthony Martial suma siete goles. Es uno de los goleadores del equipo.