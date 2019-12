Thibaut Courtois: "La salida de Keylor igual evitó que hubiera debate fuera"

Tras un complicado inicio de temporada con el Real Madrid, Thibaut Courtois ha ido afianzándose bajo los tres palos del arco "merengue", al punto de ser el guardián indiscutible del trece veces campeón de la Champions League. No obstante, uno nunca deja de lado la supuesta rivalidad que había con Keylor Navas antes de que el costarricense parta al PSG, punto de quiebre en el desempeño del "13" blanco.

"Era un compañero y siempre hubo un buen trato entre ambos. Que Keylor Navas no esté ya en el equipo no me ayudó, pero igual sí que ha evitado que hubiera debate fuera", declaró el integrante de la selección belga para 'Marca'.

Courtois también confesó el deseo de sus compañeros de conseguir todos los campeonatos. "Esto es el Real Madrid y queremos ganar todos los títulos. Ya contra el Barça demostramos que podemos ganar a cualquiera y jugar muy bien al fútbol. En Liga sobre todo no ha habido demasiado problema, pero quizá fue más el partido de París lo que generó dudas".

Así mismo, el ex Chelsea no ocultó su admiración por el legendario portero "merengue", Iker Casillas. "A mí de niño me encantaba Iker. Tenía un amigo de mi familia que iba mucho al Bernabéu y traía una camiseta, yo tenía una bandera del Bernabéu en mi pared...".

Por otra parte, Courtois se refirió con humor sobre uno de sus compañeros en el club, Gareth Bale. "Me gustaría que Bale diera una entrevista en español porque lo habla muy bien en el vestuario con muchos compañeros y lo entiende muy bien".

Real Madrid está en un descanso por las festividades pero retornará el 4 de enero cuando se mida contra el Getafe por la Liga Santander. Posteriormente, los "merengues" se enfrentarán al Valencia por la semifinal de la Supercopa de España.