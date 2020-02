Jorge Sampaoli rechazó propuesta para dirigir a la selección de Venezuela

La crisis continúa agudizándose en la selección de Venezuela. Sucede que los directivos de la 'Vinotinto' estaban seguros de cerrar tratativas con Jorge Sampaoli, incluso ya había un acuerdo de palabra, sin embargo, el DT argentino decidió rechazar la propuesta.

Según la información enviada por el periodista Fernando Petrocelli, el DT 'che' - que se encuentra libre tras dejar la dirección técnica de Santos - ha preferido esperar una mejor oferta, a pesar de haber llegado a un acuerdo económico así como la existencia de predisposición por parte de la Federación Venezolana de Fútbol.

"Decidimos rechazar la propuesta de la FVF. Hubo acuerdo económico, buena predisposición de ambas partes y un buen proyecto, pero hoy Jorge prefiere esperar", fue el mensaje que notificó el entorno de Jorge Sampaoli la directiva 'llanera'.

¿Qué candidatos quedan para la selección de Venezuela?

Jorge Sampaoli era el entrenador con más opciones para asumir las riendas de la selección de Venezuela. No obstante, el también ex DT de la selección de Chile decidió no aventurarse nuevamente en afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Ya con el 'Hombrecito' fuera de juego, la directiva venezolana tendrá que debatir entre los siguientes candidatos: José Pekerman, Diego Armando Maradona, Gustavo Alfaro, Pedro Troglio y Julio César Baldivieso.

El que tiene más opciones, de este grupo, es el ex seleccionado de Colomba. La experiencia de Pekerman, que también tuvo a cargo la selección de Argentina en el Mundial Alemania 2006, es muy valorada en las oficinas de la FVF, empero, todo dependerá de lo que decida el veterano estratega.

Por su parte, el 'Pelusa' se viene jugando el todo por el todo con Gimnasia a quien pretende salvar de la zona de descenso aunque todo parece estar oleado y sacramentado para el 'Lobo'.

Más atrás se encuentran Alfaro, que tuvo una importante presencia con Boca Juniors; Troglio, que se coronó campeón en el fútbol hondureño con Olimpia pero renovó contrato hasta 2021; y Julio César Baldivieso, que viene de tener la experiencia de dirigir a la selección de Bolivia.